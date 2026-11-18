Noticias Cuatro 18 noviembre 2026

El profesor y exrector universitario narra en un libro la expedición de seis viejos amigos a la isla de Ítaca para rastrear las huellas humanas y filosóficas del héroe de la Odisea.

Guiados por la fascinación hacia la literatura clásica y el afán de escudriñar los cimientos de la civilización europea, una patrulla de seis intelectuales y científicos de España y Francia -tres matemáticos, una física, un químico y una especialista en cálculo numérico- emprendió una singular travesía hacia la isla de Ítaca. Encabezada por el profesor y exrector universitario Francesc Michavila, esta expedición contemporánea narra en la obra ‘Cuando encontré a Ulises’ (Tecnos) cómo la relectura del poema homérico impulsó a un grupo de amigos de juventud a buscar la huella material e inmaterial de Odiseo en el Mediterráneo oriental, transformando un periplo geográfico en un profundo examen sobre el sentido de la existencia y la vigencia del pensamiento crítico, como recoge 'Noticias Cuatro'.

A lo largo del recorrido por los escarpados paisajes jónicos, la figura de Ulises se erige como el eje vertebrador de una reflexión sobre la conducta humana. Más allá del mito, Michavila destaca cómo el héroe itacense prefirió rechazar la promesa de inmortalidad y la estancia placentera que le ofrecía la ninfa Calipso en la isla de Ogigia para abrazar la finitud terrenal, cumplir sus promesas y retornar junto a Penélope y Telémaco. Es esa combinación de tenacidad, astucia prudente y lealtad inquebrantable ante la adversidad lo que convierte al protagonista de la ‘Odisea’ en un patrón de conducta cívica y en la encarnación más acabada del alma griega clásica. “Ulises representa el patrón de la mejor conducta humana frente a la adversidad”, explica Michavila en una entrevista con 'Noticias Cuatro'. Las sobremesas y caminatas del grupo no se limitaron a la contemplación nostálgica del pasado, sino que conectaron de forma constante el mundo clásico con los dilemas del presente. Proclamados como tardíos hijos de la Ilustración, los viajeros contrapusieron la confianza en la razón y el progreso científico a los arrebatos individualistas del Romanticismo, al tiempo que se vieron involucrados en una trama real para recuperar varias antigüedades sustraídas del Museo Arqueológico de Vathi. De este modo, la formación de referentes históricos como Pericles, Danton, Lord Byron o Antonio Machado sirvió para reafirmar la necesidad de combatir la intolerancia y defender el patrimonio cultural y la libertad cívica.

Francisco Michavila: “Ulises representa el patrón de la mejor conducta humana frente a la adversidad”