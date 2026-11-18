Guiados por la fascinación hacia la literatura clásica y el afán de escudriñar los cimientos de la civilización europea, una patrulla de seis intelectuales y científicos de España y Francia -tres matemáticos, una física, un químico y una especialista en cálculo numérico- emprendió una singular travesía hacia la isla de Ítaca. Encabezada por el profesor y exrector universitario Francesc Michavila, esta expedición contemporánea narra en la obra ‘Cuando encontré a Ulises’ (Tecnos) cómo la relectura del poema homérico impulsó a un grupo de amigos de juventud a buscar la huella material e inmaterial de Odiseo en el Mediterráneo oriental, transformando un periplo geográfico en un profundo examen sobre el sentido de la existencia y la vigencia del pensamiento crítico, como recoge 'Noticias Cuatro'.
A lo largo del recorrido por los escarpados paisajes jónicos, la figura de Ulises se erige como el eje vertebrador de una reflexión sobre la conducta humana. Más allá del mito, Michavila destaca cómo el héroe itacense prefirió rechazar la promesa de inmortalidad y la estancia placentera que le ofrecía la ninfa Calipso en la isla de Ogigia para abrazar la finitud terrenal, cumplir sus promesas y retornar junto a Penélope y Telémaco. Es esa combinación de tenacidad, astucia prudente y lealtad inquebrantable ante la adversidad lo que convierte al protagonista de la ‘Odisea’ en un patrón de conducta cívica y en la encarnación más acabada del alma griega clásica. “Ulises representa el patrón de la mejor conducta humana frente a la adversidad”, explica Michavila en una entrevista con 'Noticias Cuatro'.
Las sobremesas y caminatas del grupo no se limitaron a la contemplación nostálgica del pasado, sino que conectaron de forma constante el mundo clásico con los dilemas del presente. Proclamados como tardíos hijos de la Ilustración, los viajeros contrapusieron la confianza en la razón y el progreso científico a los arrebatos individualistas del Romanticismo, al tiempo que se vieron involucrados en una trama real para recuperar varias antigüedades sustraídas del Museo Arqueológico de Vathi. De este modo, la formación de referentes históricos como Pericles, Danton, Lord Byron o Antonio Machado sirvió para reafirmar la necesidad de combatir la intolerancia y defender el patrimonio cultural y la libertad cívica.
Uno de los aspectos más incisivos del relato aborda la búsqueda de una trascendencia laica, despojada de dogmas y recompensas ultramundanas. Para el autor, la verdadera inmortalidad no consiste en una supervivencia biológica o religiosa, sino en la capacidad de integrarse en una “cadena de relevos” intergeneracional que garantice el avance de la sociedad. Al contemplar monumentos colectivos cuyos creadores permanecen en el olvido, Michavila concluye que dejar una huella perdurable a través del trabajo abnegado en la ciencia y la educación pública es la única respuesta legítima frente a la brevedad de la vida.
La travesía culmina con una mirada introspectiva en el Barrio Latino de París, donde el relato cierra su círculo recordando la célebre máxima de Konstantinos Kaváfis sobre el sentido último de las Ítacas cotidianas. El periplo demuestra que el conocimiento acumulado y la fraternidad compartida justifican por sí mismos el esfuerzo de cualquier camino. Con esta crónica de viaje y pensamiento, Michavila entrega un alegato a favor de la responsabilidad colectiva y la libertad intelectual, recordando que no hay mayor dignidad que perseverar en los ideales republicanos e ilustrados aun a sabiendas de que no se llegará a ver la culminación de la obra.