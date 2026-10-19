Desde ictus hasta infertilidad, los peligros del uso de testosterona sin control médico

La dictadura de la inmediatez está llevando a todos aquellos que buscan ganar músculo y mejorar su aspecto físico de manera rápida a consumir testosterona muchas veces sin ningún tipo de supervisión médica. como explican en ' Noticias Cuatro '.

Las redes sociales han contribuido a que el consumo se haya disparado en los últimos años. La información que se transmite por esas fuentes suele ser incompleta e, incluso, falsa porque a menudo relaciona un nivel alto de testosterona con mayor vitalidad y virilidad. Por eso, los expertos insisten en que la buena ‘praxis’ médica es fundamental para frenar esta tendencia.

Uno de ellos es el andrólogo de CIRH-Eugin y subdirector del Servicio de Andrología de la Fundació Puigvert, Josvany René Sánchez, que ha advertido de que la administración de testosterona sin indicación ni control médico puede inhibir la producción de espermatozoides y comprometer gravemente la fertilidad.

"Muchos hombres creen que la testosterona mejora automáticamente su salud reproductiva y sexual porque se asocia a la masculinidad. Sin embargo, ocurre justamente lo contrario: cuando se administra desde el exterior sin indicación ni control médico, el testículo se duerme, inhibiendo la producción de espermatozoides y comprometiendo gravemente la fertilidad", ha explicado Sánchez.

Los peligros que puede suponer las inyecciones de testosterona

En este sentido, el Centro de Infertilidad y Reproducción Humana (CIRH) señala las redes sociales han convertido la testosterona y los anabolizantes en un falso atajo hacia el físico ideal. Así, afirman que en las consultas de andrología y reproducción asistida observan una consecuencia directa de este fenómeno: cada vez más hombres jóvenes descubren, en el momento de querer ser padres, que el consumo de testosterona o esteroides anabolizantes ha llevado su recuento de espermatozoides a cero.

Según el CIRH, cuando un hombre introduce testosterona en su cuerpo desde el exterior (mediante inyecciones, geles o pastillas), su cerebro (el hipotálamo y la hipófisis) detecta que ya hay un nivel alto de esta hormona circulando en la sangre. Como respuesta, interrumpe el envío de las señales químicas (las hormonas FSH y LH) que ordenan a los testículos trabajar.