Científicos del CSIC alertan del peligro detrás de los parques de caucho en el que juegan los niños

Científicos del CSIC alertan sobre los suelos de caucho de los parques infantiles. Este material reciclado procedente de neumáticos puede ser muy tóxico. La alarma saltaba tras un mensaje publicado por un científico del CSIC en el que alertaba de los riesgos para la salud de este material. En su mensaje, el experto habla de compuestos que se liberan al aire, al agua y al suelo y que pueden ser muy tóxicos. Los niños pueden inhalarlos o ingerirlos. El daño es acumulativo y es mayor en los días de calor. La alerta salta ahora porque se ha puesto en marcha una campaña para pedir su retirada. Por su parte, la UE la ha retrasado hasta 2031, según han explicado en ‘ Noticias Cuatro ’.

“Queremos eliminar estos plásticos, estos cauchos, estos neumáticos cuanto antes ”, apunta Fernando Valladares, científico del CSIC que ha alertado de estos peligros. Los expertos advierten de que estos pavimentos, fabricados con neumáticos reciclados, pueden liberar sustancias tóxicas, especialmente durante los días de calor.

Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas advierten que este material reciclado procedentes de neumáticos puede ser muy peligroso y tóxico. Fernando Valladares , científico del CSIC, ha lanzado una alerta en la que ha explicado cuáles son los peligros de este material que se pueden ir degradando poco a poco en partículas y, como consecuencia, ser ingeridos por los más pequeños.

Los peligros detrás de los parques de caucho en el que juegan los niños, según científicos del CSIC

Los peligros que pueden tener este tipo de suelo en los parques infantiles

Según estos expertos, este material puede liberar compuestos químicos al aire, al agua y al suelo que podrían resultar perjudiciales para la salud. Entre estas sustancias hay disruptores endocrinos, relacionados con alteraciones hormonales, problemas reproductivos y diabetes. Algunos compuestos también se consideran posibles cancerígenos.

¿Por qué son peligrosos este tipo de materiales reciclados?

La preocupación es mayor en el caso de los niños, ya que pueden entrar en contacto con estas sustancias al respirar cerca del suelo o al llevarse las manos a la boca. Además, con el paso del tiempo, el caucho se desgasta y se divide en pequeñas partículas que pueden extenderse por el entorno.

Las altas temperaturas también pueden aumentar el problema, puesto que el calor favorece la liberación de algunos de estos compuestos químicos.

La campaña en la que se pide la retirada del caucho reciclado en el suelo de los parques infantiles

Ante esta situación, se ha puesto en marcha una campaña que pide retirar este tipo de suelos de los parques infantiles lo antes posible.

Además, los expertos advierten que, “con respecto a los efectos sobre la salud humana, quienes están a favor de las superficies recreativas sintéticas harán hincapié en los estudios que han concluido que el riesgo es insignificante. Quienes están en contra señalarán la presencia comprobada de toxinas y sus efectos ecotoxicológicos, la escasez de datos epidemiológicos humanos, la naturaleza desigual de los controles regulatorios globales”. Por eso, los científicos del CSIC inciden en su retirada.

La propuesta es sustituirlos por superficies naturales, como hierba, tierra o arena, que también ayudan a reducir la acumulación de calor y, además, son mucho más respetuosos con el medioambiente.

Los promotores de la iniciativa reclaman que se revisen los materiales utilizados en las zonas de juego para garantizar espacios más seguros para la salud y para los niños.