Los peligros de conducir a más de 120 km/h: “Aumenta en un 88% el riesgo de morir en un accidente”

El 60% de los conductores en España supera habitualmente los 120 km/h en autovía y autopista. Y es que el exceso de velocidad está en uno de cada cuatro accidentes mortales. Pasar de 120 a 140 km/h, aumentando un 17% la velocidad, supondría un 88% de incremento en el número de accidentes con fallecidos. Noticias Cuatro ha hablado con uno de los conductores que nunca lo ha hecho.

David Pérez, de Stop Accidentes, lo tiene claro. "La gente me llama Miss Daisy porque voy despacio. Voy tranquilo y muy relajado. Cuando vas por debajo del límite, la gente se pone muy nerviosa, te pitan y te insultan", critica. Las razones de David para no conducir nunca a más de 120 km/h son de peso. "La muerte de mis padres por culpa de un conductor que iba a más velocidad de la que debía. Yo también tuve otro siniestro por culpa de la velocidad. En total he tenido 15 intervenciones quirúrgicas y llevo desde los 20 años con lesiones y operaciones", lamenta.

Los titulares también son claros. El exceso de velocidad mata, está en uno de cada cuatro accidentes mortales. Pasar de 120 a 140 km/h, aumentando un 17% la velocidad oscurece completamente la estadística. "Supondría un 88% de incremento en el número de accidentes con fallecidos y un 103% en el número de fallecidos en esa población. Multiplicamos por cuatro el efecto que tiene en porcentaje tanto en accidentes como en número de fallecidos", explica Javier Paez, de INSIA-UPM. Ya son varios lo años sin bajar los muertos en accidentes de tráfico. "Siempre pensamos que por un poquito no pasa nada, hasta que pasa", sentencia David.

Las distracciones al volante, otro gran problema

Las distracciones al volante suponen otro de los grandes problemas. De hecho, constituyen el factor concurrente más habitual en los siniestros viales, con 15.707 casos que suponen el 21 % del total; y, en el caso de los accidentes mortales, 444, un 32 %. Unos datos a los que se suma que, según la última campaña realizada del 6 al 12 de octubre de 2025, el 47,4 % de las denuncias fue por utilización del teléfono móvil al volante.