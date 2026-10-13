El papa León XIV evoluciona favorablemente y ya camina en la habitación: "Ha estado de buen humor"

Noticias Cuatro 14 octubre 2026

El papa León XIV evoluciona "según lo esperado" y ya camina por la habitación, tras la operación a la que se sometió este martes en el Hospital Gemelli de Roma

El papa León XIV evoluciona "según lo esperado" y ya camina por la habitación, tras la operación a la que se sometió este martes en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle un tumor maligno del pulmón. El pontífice ha practicado hoy fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. El Vaticano ha dejado claro desde el primer momento que quería evitar cualquier especulación sobre la salud de León XIV, tal y como informa en el vídeo desde Roma la periodista de Noticias Cuatro, Marina García.

El hecho de comunicar el parte médico por parte de la Santa Sede supone un gesto de transparencia que ha llamado bastante la atención, sobre todo por la rapidez. Hasta tiempos de Juan Pablo II, hablar sobre los problemas médicos de un papa era un tabú. También llama la atención la rapidez con la que el mundo le dio nombre a esa enfermedad, una adenocarcinoma pulmonar. "De hecho, el Vaticano ha explicado que ha estado de buen humor", explica desde Roma la periodista. Además, León XIV también ha conseguido celebrar una misa en la capilla a su disposición en la décima planta del Hospital Gemelli, 24 horas después de haber sido operado de un tumor en el pulmón. Un adenocarcinoma pulmonar Era el propio papa León XIV el que revelaba a sus fieles este domingo, durante sus oraciones en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que sería operado en los próximos días después de que en un chequeo reciente le hubiesen detectado un nódulo en el pulmón: "Los médicos encontraron un nódulo temprano y bien localizado en el pulmón. La masa está bien contenida y en una fase temnprana, y el equipo médico considera que lo correcto sería intervenir" explicaba, lanzando un mensaje tranquilizador ante esete inesperado bache en su estado de salud un mes después de cumplir 71 años.