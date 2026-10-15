Paloma Sánchez-Garnica: “Si damos la espalda a la política, dejamos un terreno baldío que ocupan los salvadores de la patria”

Tras el éxito de ‘Victoria’, obra con la que obtuvo el Premio Planeta 2024, la escritora Paloma Sánchez-Garnica regresa con su nueva novela, ‘Un hombre de honor’ . Ambientada en el convulso Nueva York de 1968 -un año atravesado por la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y el impacto del asesinato del senador Robert F. Kennedy-, la historia sigue a Nicole Donaldson, una joven idealista que busca abrirse paso como periodista en una redacción dominada por hombres mientras investiga las tramas del poder y la mafia italoamericana junto al detective Frank Bernstein.

Al situar su relato en este agitado momento histórico, Sánchez-Garnica traza un paralelismo directo con las inquietudes de la sociedad actual. La autora expresa su preocupación por el aumento del hastío social y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas, un fenómeno evidente tanto a finales de los sesenta como en el panorama contemporáneo. En este contexto, la novelista advierte en una entrevista con Noticias Cuatro del riesgo que implica abandonar el compromiso público: “Si la ciudadanía da la espalda a la política, deja un terreno vacío que pueden ocupar los salvadores de la patria”, explica. Remarca que esta desafección genera un espacio baldío aprovechado por quienes “prometen arreglarlo todo inmediatamente mediante fórmulas muy fáciles”.

Paloma Sánchez-Garnica y su nueva novela, ‘Un hombre de honor’

Entre tramas de corrupción, proyectos secretos y teorías de la conspiración, ‘Un hombre de honor’ explora los contrapuntos del concepto de honorabilidad. Por un lado, examina el código de sometimiento, violencia y silencio (‘omertá’) impuesto por el crimen organizado; por el otro, reivindica la integridad moral y la búsqueda inquebrantable de la justicia encarnadas por sus protagonistas. Para la escritora, el ejercicio del periodismo actúa como pilar fundamental de la verdad y de la libertad colectiva. “Si no hay libertad de prensa, la democracia se apaga”, asevera Sánchez-Garnica, recordando que la labor periodística exige cuestionar las versiones oficiales y que la ciudadanía tiene el deber de ejercitar un pensamiento crítico para filtrar la información.