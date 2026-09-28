Los osos panda siguen siendo los mejores embajadores de China. En medio de enormes medidas de seguridad acaban de llegar al zoo de Atlanta los dos ejemplares gigantes que el presidente chino Xi Jinping le regaló a Donald Trump en la cena de gala que celebraron el pasado jueves 24 de septiembre. El envío de estos dos animales vuelve a mostrar un nuevo movimiento del Gobierno de Xi Jinping en su denominada ‘Diplomacia de los pandas’ , como informa Noticias Cuatro.

El macho Ping Ping y la hembra Fu Shwongh ya han llegado al zoo de Atlanta. Los pandas gigantes chinos están en el zoo de la ciudad.

¿Cómo ha sido el traslado de estos dos osos pandas gigantes?

Los ejemplares que ha prestado el presidente chino Xi Jinping han sido recibidos por los trabajadores del zoo entre expectación y alegría, acompañadas de impaciencia. Los animales tendrán que estar un mes en cuarentena y vigilancia biosanitaria tras volar desde China hasta Estados Unidos.

Ping Ping y la hembra Fu Shwongh han viajado en un Boeing 777 especial, preparado para que viajen sin ningún tipo de estrés por aire y tierra.

El préstamo de China a Estados Unidos

Durante la visita de Xi Jinping a Estados Unidos hace unos días, el presidente chino anunció el viaje de estos dos ejemplares que sustituyen a la anterior pareja que volvió hace dos años a China. Este torpe y simpático animal, símbolo del país oriental, se han convertido en un termómetro diplomático.

Los primeros préstamos de China a Estados Unidos y a otros países

En el caso de los préstamos realizado por China a Estados Unidos, este intercambio comenzó casi por casualidad. China ya utilizaba los pandas como herramienta diplomática desde los años 50.

El país asiático envió pandas a la Unión Soviética y después a otros países socialistas. En 1972, durante una cena en Pekín, Patricia Nixon, mujer del presidente Richard Nixon y primera dama de los Estados Unidos de 1969 a 1974, confesó que le encantaban los pandas y, desde entonces, comenzó todo un idilio con Estados Unidos.

No es un obsequio desinteresado: los motivos por los que China pide que se devuelvan a sus ejemplares

En la actualidad, el gobierno chino continúa enviando ejemplares de pandas a otros países. No obstante, desde China destacan que no se trata de regalos, sino préstamos entre Gobiernos. Es decir, no se trata de un obsequio desinteresado porque igual que llegan, Pekín pide que se los devuelvan. Es la diplomacia del panda.

En definitiva, los préstamos de osos panda a otros países estipulan que los cachorros deben regresar a China cuando cumplen entre dos y cuatro años, y los adultos una vez que alcanzan la vejez.

China inició la llamada ‘Diplomacia de los pandas’ a finales de la década de 1950, aunque no fue hasta 1972 cuando los primeros ejemplares fueron regalados a Estados Unidos tras una visita a Pekín del entonces presidente Richard Nixon. En total y desde que se produjese su primer envío o préstamo, el Gobierno de China ha enviado ya 17 ejemplares de osos pandas a Estados Unidos.