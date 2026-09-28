La Policía Nacional ha detenido en Benidorm , Alicante , a un hombre acusado de matar a su pareja, una mujer de unos 33 años. Tras una discusión, el hombre, brasileño, acabó con la vida de la mujer a puñaladas. Para deshacerse del cuerpo contó con la ayuda de dos amigos en una zona rural ubicada entre esta ciudad y Finestrat, que luego denunciaron los hechos a la Policía. Noticias Cuatro ha mostrado el momento en el que los agentes han conducido al detenido a la escena del crimen.

Comisaría de Benidorm y comunicaron que un conocido suyo habría dicho que "habría acabado con la vida de su pareja sentimental, durante una discusión, utilizando un arma blanca". Los investigadores están empezando a reconstruir lo ocurrido en la noche del sábado en la que se produjeron los hechos, ya que los vecinos de la pareja escucheron un fuerte altercado entre ambos. Las primeras pesquisas de la Policía Nacional señalan que el hombre habría acabado con la vida de la mujer durante una discusión mantenida en su domicilio utilizando un arma blanca.

El cuerpo de la joven fue enterrado en dos maletas y quemado



Después la descuartizó, la ocultó en dos maletas que quemó para intentar ocultar el cadáver y evitar su identificación. La delación de dos amigos, y presuntos colaboradores en el ocultamiento del cadáver, acabó con la idea del autor de que los hechos no se descubrieran. Los tres han sido detenidos.

El cuerpo descuartizado de la mujer, que presentaba varias puñaladas, fue trasladado la pasada madrugada al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se le realizará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Según fuentes policiales, no constaban antecedentes previos por violencia de género entre la víctima y su pareja.

La investigación ha determinado que uno de los colaborados del presunto asesino habría facilitado su vehículo para transportar el cadáver, mientras que el otro habría participado directamente ayudando a desplazar el cuerpo. Ambos acudieron a una comisaría tras ayudar al presunto asesino para denunciar los hechos, señalando que habían ayudado tras ser amenazados.