Neumáticos y luces, a punto para el invierno: Tráfico arranca una campaña de controles en carretera

Noticias Cuatro 26 octubre 2026

El estado de los neumáticos es una de las causas de accidente más comunes. Solo en 2025 hubo 554 accidentes vinculados a problemas en las ruedas, con 39 fallecidos y 123 heridos graves

El estado de los neumáticos es una de las causas de accidente más comunes. Solo en 2025 hubo 554 accidentes vinculados a problemas en las ruedas, con 39 fallecidos y 123 heridos graves. Muchos están relacionados con la presión incorrecta del neumático y con el dibujo, de ahí la importancia de revisarlos. Es por eso que la DGT ha activados este lunes un plan especial de vigilancia de neumáticos en las carreteras de cara al invierno, tal y como explica la reportera de Noticias Cuatro, Sara Lago.

Es por eso que desde la DGT y la Guardia Civil de Tráfico en Galicia han anunciado que activará desde este lunes un plan de vigilancia de neumáticos y luces, que se extenderá hasta el jueves 29, coincidiendo con el cambio al horario de invierno. Tal y como han trasladado en una nota de prensa, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia van a prestar especial atención al adecuado mantenimiento y puesta a punto de los neumáticos y las luces, por la poca luminosidad de esta época, unido al cambio de hora y la meteorología especialmente adversa de estas semanas. También se intensificarán los mensajes en los paneles variables ubicados en carretera para informar a las personas conductoras del desarrollo de la campaña.

La Guardia Civil revisará el estado de neumáticos y luces de cara al invierno