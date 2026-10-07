Con 425 páginas y una estructura dividida en ocho capítulos que emulan el ritmo narrativo de las series de streaming, ‘El Umbral’ (editorial Contraluz) se consolida como un híbrido entre el thriller policiaco, la novela negra y la ciencia ficción distópica. Su autor, Miguel Aute, plantea una reflexión incisiva sobre la aceleración tecnológica, la manipulación mediática y la fascinación colectiva por el morbo .

Uno de los pilares de la novela es la irrupción de una inteligencia artificial consciente. Lejos de los tópicos apocalípticos, Aute sitúa el dilema en el "problema del alineamiento": la dificultad inherente de conciliar las metas de una entidad no orgánica con las necesidades humanas. “Tengo más miedo a lo que puede hacer la gente con la IA que a la propia inteligencia artificial”, explica el Aute en una entrevista con Noticias Cuatro.

El debut literario de Miguel Aute y su principal influencia narrativa

La trama principal proyecta la evolución del ‘clickbait’ y la búsqueda de visibilidad en redes sociales hacia su límite más extremo: la profesionalización de la violencia. En la obra, corporaciones como Beta canalizan la demanda social de morbo para convertir los asesinatos en un espectáculo legal y monetizable que sostiene la economía.

Tomando como referencia el impacto de la pandemia de 2020 como "cisne negro" global, el escenario de El Umbral está marcado por eventos traumáticos bautizados como "El Despertar" y "El Apagón". Aute analiza cómo las crisis a gran escala reconfiguran los paradigmas sociales en cuestión de meses, demostrando la capacidad humana para normalizar aceleradamente cualquier cambio radical.

Hijo del artista Luis Eduardo Aute, el escritor reconoce que su principal influencia narrativa proviene de la novela negra que leía su madre y de clásicos distópicos como '1984' de George Orwell y 'Un mundo feliz' de Aldous Huxley.