El cáncer de pulmón está aumentando en personas más jóvenes, especialmente en mujeres: uno de cada veinte casos, el 5,86 %, son menores de 50 años, una tendencia relevante en un tumor que se diagnostica, de media, a los 70 años, y en la que influye la interacción genética con factores ambientales.
El informe "Las cifras del cáncer en España" para 2025 de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) constata un incremento del número de casos de cáncer de pulmón en mujeres con respecto a los años anteriores, con 11.064 casos estimados para 2025. Se consolida como el tercer tumor más frecuente en población femenina a causa, sobre todo, del aumento del consumo de tabaco que se produjo a partir de los años 70.
Es el caso de María, que son 42 años y a pesar de ser no fumadora y de ser una persona deportista, recibió uno de las peores noticias: tenía cáncer de pulmón. Y aunque ahora habla de aquella etapa de su vida con un gesto tranquilo, en aquel entonces ese diagnóstico fue una pesadilla para ella. "Se te cae el mundo encima, te empiezas a decir que eres muy joven, con muchos proyectos profesionales y de vida y que no te quieres morir".
Ella llevaba una vida sana, hacía deporte y comía saludable y lo más importante es que no era fumadora. Salvo por los síntomas, era insospechable que pudiese tener un tumor en su pulmón, de hecho ni sus médicos se esperaron encontrar lo que vieron cuando la operaron: "Yo entre a quirófano sin saber que lo que yo tenía era algo malo y para sorpresa de todo el mundo, incluso para el cirujano, resultó ser uno adenocarcinoma pulmonar".
Stephanie también ha vivido una historia muy dura relacionada con el cáncer de pulmón. Su diagnóstico llegó cuando ella tenía 35 años y el de su madre tres años después: "Lo más duro del cáncer ha sido perder a mi madre", que murió hace varios años debido a que no pudo superar la enfermedad.
Los datos revelan que 35.000 personas serán diagnosticadas de cáncer de pulmón en España este año y el 70% de los casos lo harán estando en fases muy avanzadas, donde es muy difícil luchar contra esta agresiva enfermedad.
Bernar Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón ha confesado que normalmente el diagnóstico se realiza en una fase "muy tardía" y el jefe de oncología médica del Hospital de la Paz, Javier de Castro, explica que en este punto, "las posibilidades de curación son pequeñas".
El cáncer de pulmón, aunque es el tumor más letal, no es el que mayor atención recibe, por eso muchos pacientes piden medidas para aumentar la supervivencia de este tipo de enfermedad, como la puesta en marcha de programas de detección precoz porque "se ha demostrado por estudios que se puede disminuir la incidencia de estados diagnosticados diagnosticando el tumor antes, donde es posible la curación".