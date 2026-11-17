Noticias Cuatro 17 noviembre 2026

Confiesa que su diagnóstico fue una sorpresa hasta para sus médicos y que al operarla no esperaban encontrarse un tumor maligno

El cáncer de pulmón está aumentando en personas más jóvenes, especialmente en mujeres: uno de cada veinte casos, el 5,86 %, son menores de 50 años, una tendencia relevante en un tumor que se diagnostica, de media, a los 70 años, y en la que influye la interacción genética con factores ambientales. El informe "Las cifras del cáncer en España" para 2025 de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) constata un incremento del número de casos de cáncer de pulmón en mujeres con respecto a los años anteriores, con 11.064 casos estimados para 2025. Se consolida como el tercer tumor más frecuente en población femenina a causa, sobre todo, del aumento del consumo de tabaco que se produjo a partir de los años 70.

Es el caso de María, que son 42 años y a pesar de ser no fumadora y de ser una persona deportista, recibió uno de las peores noticias: tenía cáncer de pulmón. Y aunque ahora habla de aquella etapa de su vida con un gesto tranquilo, en aquel entonces ese diagnóstico fue una pesadilla para ella. "Se te cae el mundo encima, te empiezas a decir que eres muy joven, con muchos proyectos profesionales y de vida y que no te quieres morir". Ella llevaba una vida sana, hacía deporte y comía saludable y lo más importante es que no era fumadora. Salvo por los síntomas, era insospechable que pudiese tener un tumor en su pulmón, de hecho ni sus médicos se esperaron encontrar lo que vieron cuando la operaron: "Yo entre a quirófano sin saber que lo que yo tenía era algo malo y para sorpresa de todo el mundo, incluso para el cirujano, resultó ser uno adenocarcinoma pulmonar". Stephanie también ha vivido una historia muy dura relacionada con el cáncer de pulmón. Su diagnóstico llegó cuando ella tenía 35 años y el de su madre tres años después: "Lo más duro del cáncer ha sido perder a mi madre", que murió hace varios años debido a que no pudo superar la enfermedad.