Una marcha por la huelga educativa en la Universidad Complutense de Madrid acaba con salvas de humo, cargas policiales, cinco detenidos y varios heridos

Aunque la huelga educativa que ha arrancado en Madrid no incluía la enseñanza universitaria, en la Universidad Complutense muchos alumnos se han sumado en una marcha solidaria que ha acabado de forma abrupta cuando se han topado con un cordón policial y han empezado súbitamente las cargas , como informa Noticias Cuatro.

Con los agentes haciendo uso de las porras y disparando salvas de humo disuasorias, en el lugar se han vivido momentos de tensión que se han saldado con varios heridos y hasta cinco detenidos. Además, la delegación de Gobierno de Madrid, ante unas imágenes calificadas de "muy duras", ha pedido una "investigación de urgencia" sobre la actuación policial al jefe de la Policía Nacional de Madrid.

La marcha por la huelga educativa en la Universidad Complutense de Madrid

Todo comenzó primero con una noche de encierro en la facultad de Ciencias de la Información, a lo que ha seguido después, en la mañana de este miércoles, la marcha que ha acabado en cargas policiales.

Los estudiantes, --alrededor de unos 300--, se movilizaban pacíficamente hasta que un cordón policial les impedía el paso. Fue entonces cuando, en tan solo unos segundos, cambiaba la situación: los agentes y los estudiantes empezaron a forcejear y, de repente, se emplearon a fondo con la porra.

Entre disparos de salvas de humo disuasorias, y en esos momentos de tensión, muchos estudiantes eran incapaces de comprender qué estaba pasando, con algunos grabando la escena.

"Sorprendente, inédito e injustificable en cualquier caso". "Han empezado a atacar directamente contra los manifestantes que estaban sujetando la pancarta y algunos de ellos han tenido que ir al hospital; están heridos", contaban dos alumnos ante nuestras cámaras.

Tras estos hechos, hay cinco detenidos y varios heridos que han acabado en el hospital.