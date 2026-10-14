Hallan muerto a Rami, el menor de 12 años desaparecido durante el temporal en Granollers, Barcelona: un pescador dio la voz de alarma

Las autoridades catalanas han confirmado este jueves 15 de octubre que Rami , el niño que desapareció en Granollers el pasado 4 de octubre durante el temporal de lluvias que sacudió a la región, ha sido localizado sin vida. Su cadáver fue hallado ayer flotando en el mar por un pescador entre las localidades de Castelldefels y Sitges, avisando inmediatamente al 112.

El menor, de 12 años y con autismo, desapareció 10 días antes, cuando se asustó y salió de casa en medio de las tormentas que sacudieron a la localidad barcelonesa. Allí, en Granollers, se perdió su rastro en uno de los peores días del temporal, activándose desde entonces una agónica búsqueda que ha finalizado ahora de forma abrupta y dramática, como informa Noticias Cuatro.

El cuerpo sin vida de Rami, localizado a unos 60 kilómetros de donde desapareció

Una semana y tres días después de la tormenta y a unos 60 kilómetros de donde desapareció, fue el citado pescador el que avistó el cadáver en el agua, avisando a los servicios del 112 nada más avistarlo. De ese modo, se activó inmediatamente a la Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra, que envió desde la base de Vilanova i la Geltrú una embarcación.

Una vez allí, los agentes recuperaron el cuerpo sin vida, apreciando ya en ese instante que se trataba de un menor, por lo que dieron también aviso inmediato a la Unidad de Investigación de la comisaría de Granollers, conscientes del operativo que desde hace 10 días estaba en marcha por la desaparición de Rami.

Tras el traslado del cuerpo sin vida al instituto forense, finalmente, ha sido tras el correspondiente análisis cuando se ha confirmado oficialmente lo que ya muchos temían: se trataba de Rami.

En los operativos para localizar al menor habían participado efectivos de bomberos, Mossos d'Esquadra, Policía Local, Agentes Rurales y Protección Civil y voluntarios, apoyados con helicópteros, drones, unidades caninas y especialistas subacuáticos para inspeccionar zonas inundadas

Desde su desaparición, los diferentes equipos peinaron las zonas de búsqueda, sobre todo en el curso del río Besòs y otros cauces fluviales, como el del torrente de Valldoriolf y la confluencia entre los ríos Mogent, Congost y Besòs hasta Montmeló (Barcelona). Además, al norte de Granollers, los bomberos inspeccionaron las dos riberas de la riera Carbonell, búsquedas todas ellas que resultaron infructuosas, por lo que con el transcurso de los días se amplió el radio.

Con todos los efectivos volcados en su localización, no ha sido sin embargo hasta este miércoles 14 de octubre cuando se ha hallado tristemente su cuerpo sin vida, siendo hoy comunicada la noticia tras realizarse la identificación del mismo.

Salvador Illa traslada sus condolencias a la familia de Rami

Tras la confirmación de la muerte de Rami, Salvador Illa se ha pronunciado públicamente señalando que “no hay palabras en estos momentos tan dolorosos”.