El panorama editorial tiene una cuidada edición de lujo de ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha ’ publicada por el sello HarperCollins Ibérica . El volumen recupera en su totalidad y sin amputaciones la histórica y rigurosa fijación textual realizada por el polígrafo Francisco Rodríguez Marín. Esta ambiciosa propuesta material se completa con un extenso estudio preliminar firmado por Jesús G. Maestro, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Vigo. Miguel Manso lo ha entrevistado en Noticias Cuatro .

El eje vertebrador del análisis de Jesús G. Maestro reside en la confrontación irreparable entre la literatura del Siglo de Oro español y la trayectoria del pensamiento ilustrado posterior. A juicio del catedrático gallego, el proyecto de la Ilustración cometió el error fundacional de separar el espejismo del oasis y poner las señales en dirección a la ilusión, edificando un modelo social y mercantilmente muy rentable que vive de prometer al ser humano expectativas irrealizables a cambio de nada.

Lejos de limitar su aportación a un mero ejercicio de erudición académica o a una glosa convencional, el profesor Maestro convierte su introducción en un atrincheramiento crítico que sitúa la obra cumbre de Cervantes como un antídoto radical contra el idealismo filosófico, señalando directamente a Immanuel Kant y a la Ilustración europea como los grandes artífices de una trampa especulativa de profundas consecuencias históricas.

En el vértice de esta corriente se halla la figura de Immanuel Kant, cuya filosofía encarna la tentativa de sustituir la experiencia real por construcciones abstractas, desde el concepto del noúmeno hasta la promesa de "la paz perpetua" enunciada en su célebre tratado.

Frente a la moral de la Ilustración, obsesionada por imponer un imperativo categórico que prescribe cómo "debe ser" el mundo, la literatura barroca de Cervantes, Quevedo o Calderón despliega un discurso de carácter parenético: un conjunto de advertencias didácticas diseñadas no para moldear utopías, sino para enseñar al individuo a reconocer las trampas de la vida y dotarle de los medios intelectuales necesarios para sobrevivir a la realidad.

Es en esta dialéctica donde la máxima contenida en el capítulo 11 de la segunda parte del libro —"es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño"— cobra todo su significado filosófico. Maestro afirma categóricamente en una entrevista con Noticias Cuatro que, si Kant hubiera leído con atención el Quijote y asimilado la lección cervantina de someter las apariencias al examen directo de los hechos, no habría incurrido en las abstracciones idealistas de sus tres grandes ‘Críticas’. “Si Kant hubiera leído el Quijote, Alemania nos habría ahorrado dos guerras mundiales”, sentencia.

Para el catedrático de la Universidad de Vigo, la cultura centroeuropea optó por abrazar el espejismo idealista, mientras que Cervantes ya había demostrado dos siglos antes que el verdadero conocimiento no consiste en aferrarse a ficciones confortables, sino en aceptar el desengaño no como una pérdida paralizante, sino como la conquista de la cordura y el único camino hacia la salud mental.