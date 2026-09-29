Investigación del atropello mortal de Claudia en Madrid: de las cámaras de seguridad a la omisión de socorro del VTC y el coche usado como arma homicida

Una muestra de ADN ha sido clave para detener al autor de la muerte de Claudia , la joven de 21 años que estudiaba medicina y que fue atropellada mortalmente en Madrid, informa ‘ Noticias Cuatro ’.

La muerte de Claudia se produjo a las 01:30 horas de la mañana del 20 de noviembre de 2021. La joven de 21 años volvía a casa en un VTC, justo al cruzar un coche a más de 90 kilómetros por hora la atropella. Como muestran las cámaras de seguridad de la zona, el impacto la desplazó a 15 metros y la joven quedó tendida en el suelo.

Hace cinco años, un coche la atropelló en el portal de su casa cuando ella se bajaba de un VTC. Nada más arrollarla, el conductor se dio a la fuga. Ahora, el joven que conducía el automóvil ha sido localizado en Francia.

Tras el atropello, el VTC donde viajaba Claudia pasa despacio a su lado. Enciende las luces de emergencia, frena al lado de la joven, pero se marcha sin prestarle ningún tipo de ayuda ni auxilio.

En otra cámara de la calle se puede ver al coche negro que ha atropellado a la joven como se da a la fuga a toda velocidad, derrapa y se salta un semáforo.

En el lugar del atropello, tras la marcha del VTC un peatón pasó al lado de Claudia, pero al ir mirando el móvil no la vio tendida en el suelo. Es entonces cuando el portero de la finca sale alertado por el ruido, se acerca a la joven y llama a Emergencias. Tan solo unos minutos después llega la ambulancia, pero Claudia ya no tiene pulso.

La pista que resultó clave para identificar al conductor y que fue localizada el coche

Unas horas después del atropello, el coche que arrolló a la joven fue localizado en el barrio madrileño de Vallecas. Tenía un golpe en el parabrisas y el radiador destrozado. Algo que resulto fundamental en la inspección fue la gota de sangre que fue hallada en el interior del coche.

El ADN que quedó en el cinturón de seguridad ha servido para encontrarle cinco años después en Francia. Por su parte, el conductor del VTC está siendo investigado por un delito de omisión de socorro.

La detención y la investigación

La investigación ha tardado cinco años para dar con la persona que conducía el coche y que acabó con la vida de esta chica.

El joven ha sido localizado en Francia viviendo con documentación falsa. La muerte de Claudia no es un atropello al uso. Se abrió una investigación contra cinco personas. Cuatro iban en el coche que atropelló a la joven. Otra es el conductor del VTC que se marchó de allí sin atenderla.

Los pasajeros que acompañaban al conductor que atropelló a la joven mantienen que el conductor tuvo tiempo de frenar y no lo hizo, que le gritaron “para, para” pero que mantuvo la marcha a 90 kilómetros por hora hasta atropellar a la chica. Versiones corroboradas ya que en la escena del crimen no hay ni una sola marcha de frenada.

Es decir, el conductor podría haber usado el coche como arma contra la joven. Para entenderlo hay que analizar el historial del joven detenido. Cuenta con nueve antecedentes por robo con fuerza, por hurto y altercado contra agentes de la autoridad Escapó de España tras el accidente y los agentes lo localizaron en Marruecos donde no pudo ser detenido. Después salió de Marruecos a Francia con documentación falsa donde y, finalmente, fue detenido.

Otro de los investigados es el conductor del VTC. En las imágenes queda claro que reduce la marcha cuando pasa frente a la joven, pero aun así no se para a ayudarla En su declaración judicial, el conductor del VTC aseguró que no se había percatado de que la chica había sido atropellada, que llevaba la música puesta y que no se dio cuenta de nada.

Una versión que cuesta creer al escuchar la del portero de la finca cuando declaró que salió a la calle al escuchar los golpes del atropello.