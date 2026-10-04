Fernando Trueba y Niño Josele presentan ‘Bajañí’: “Esta película está hecha para disfrutar y ser feliz”

‘Bajañí’ es la última obra cinematográfica y musical dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por el guitarrista almeriense Niño Josele. La producción traza un itinerario sonoro a través de escenarios en España, Estados Unidos y Brasil, situando el lenguaje del cine al servicio de la música sin recurrir a estructuras documentales convencionales ni a bustos parlantes.

Concebida como una experiencia inmersiva, la película explora el diálogo entre la guitarra flamenca y géneros como el jazz y la música brasileña. El proyecto reúne a destacadas figuras de la música internacional, entre las que se encuentran Caetano Veloso, Ron Carter, Rubén Blades, Kenny Barron, Marisa Monte, el quinteto Artemis y las hermanas Estrella y Soleá Morente. Además, la obra ha sido mezclada en formato Dolby Atmos para permitir una escucha sin compresión en las salas de cine.

El lenguaje del cine, al servicio de la música en 'Bajañí'

Para definir la esencia de esta colaboración nacida de más de dos décadas de amistad, el propio Fernando Trueba ha destacado en una entrevista con Noticias Cuatro el valor expresivo de la disciplina. “La música es la forma artística más antigua y la que no se deja reducir a palabras -explica-; esta película está hecha para disfrutar y ser feliz”.

Por su parte, Niño Josele ha expresado su satisfacción por trabajar junto al cineasta madrileño. "Cualquier músico del mundo querría que Trueba le hiciera una película", confiesa. El proyecto reafirma la alianza creativa entre ambos artistas, transformando el proceso de escucha y la convivencia entre músicos en una propuesta cinematográfica única.