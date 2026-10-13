Felipe VI subraya que Melilla "es España" y que junto a Ceuta "merecen sentir más a menudo" la cercanía de los españoles

Noticias Cuatro 14 octubre 2026

Así lo ha hecho en el Hotel Melilla Puerto, en el cierre de su visita oficial de dos días a Ceuta y Melilla, dos meses después de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos

El rey Felipe VI ha reiterado este miércoles que Melilla "es España y Europa" y considera que esta ciudad autónoma y Ceuta "merecen sentir más a menudo" la cercanía de los españoles, también por su parte. "La reina y yo no olvidaremos esta visita, nos vamos con ganas de volver", ha remarcado. La periodista de Noticias Cuatro, Rocío Amaro, cuenta desde Melilla cómo ha sido la visita.

Así lo ha hecho en el Hotel Melilla Puerto, en el cierre de su visita oficial de dos días a Ceuta y Melilla, dos meses después de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos que generó una grave crisis en la ciudad autónoma. Como hizo en la víspera en Ceuta, el monarca ha remarcado la españolidad de la ciudad autónoma. "Aunque sea una obviedad, es importante reafirmarla: Melilla es España y Melilla es Europa", ha esgrimido. "Su frontera es frontera de la Unión, una frontera única, que no distingue flancos ni puntos cardinales, pues se basa en un acervo compartido de derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas", ha agregado. Así, ha incidido en que "cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la UE", tal y como dijo ya ante los socios de Francia y Finlandia.