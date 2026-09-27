Si encontrar piso es difícil, –con la crisis de la vivienda sin dejar de agudizarse–, hallar uno con garaje es también cada vez más imposible en el centro de ciudades como Barcelona . Las nuevas edificaciones solo contemplan una plaza para cuatro viviendas: es la norma en las zonas donde ya está cubierto el transporte público, como informa Noticias Cuatro.

La disponibilidad para aparcar en la Ciudad Condal está condicionada por esa regla clara: cuanto más transporte público, menos coche, un “cambio” que intentan “favorecer” hacia “modos de transporte más sostenibles”, como explica el propio director de Políticas Urbanísticas y Espacios Naturales del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Xavier Mariño

La reconfiguración del mapa de Barcelona y la misión imposible de encontrar dónde aparcar el coche

“No se trata de estigmatizar el uso del vehículo privado. Lo que se trata de favorecer con esta medida son las promociones de vivienda protegida, y para eso intentamos flexibilizar o liberar las exigencias”, precisa Mariño.

Así funciona el nuevo mapa: si la vivienda está en el centro de Barcelona y el tranvía, el metro o el autobús están próximos, las viviendas de protección oficial se podrán construir con cero plazas de parking, mientras en las viviendas libres una plaza por cada cuatro pisos, algo que no deja de generar reacciones entre los ciudadanos.

“El parking es un drama en Barcelona actualmente”, denuncian muchos, mientras otros apuntan: “Si vienes de una población de fuera, dependes de trenes… Ya sabemos también como va la Renfe”.

Por otro lado, también están quienes defienden la medida: “La bicicleta también es interesante”, declara otro ciudadano.

Mientras, la situación no solo se limita a los garajes privados. En las calles de los barrios nuevos, el espacio público se reorganiza: si la calle es peatonal, no habrá espacio para aparcar en la calzada; otra medida que desata todo tipo de reacciones: “Todo el mundo no puede coger el metro o el autobús o necesita el coche para salir”. ¿Dónde dejaremos el coche?”, se preguntan algunos ante las cámaras de Noticias Cuatro.

Pese a todo ello, no obstante, la reconfiguración en la Ciudad Condal apunta en una dirección: menos coches, más pisos públicos y una movilidad que se mide por la proximidad a la parada más cercana.

Los sindicatos piden medidas urgentes

Por eso, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha manifestado su prudencia y preocupación ante las futuras medidas que incluirá el decreto de vivienda que está preparando el Gobierno y ha pedido que este debe incluir medidas con "consecuencias directas contra el rentismo y la especulación inmobiliaria".

En un comunicado este lunes, el sindicato ha explicado que medidas como la prórroga de los contratos de alquiler y la suspensión de ciertos desahucios son "de mínimos" y no aportan soluciones definitivas.

En su lugar, ha propuesto la expropiación de 700.000 pisos vacíos de grandes propietarios, lo que han defendido que ampliaría de forma radical y fulminante el parque de vivienda pública, y una reducción del 50% de los precios del alquiler para revertir los incrementos de la última década.

"No es el momento de medidas cosméticas, sino de medidas ambiciosas que comporten cambios significativos que ataquen las ganancias del rentismo y no regalen más dinero a grandes propietarios y especuladores", ha añadido.