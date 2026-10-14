El papa León XIV ha sido operado de un cáncer de pulmón , un diagnóstico más grave de lo esperado. Un tumor maligno que fue extirpado con éxito. Cuando el pontífice, de 71 años, llegó al hospital quería someterse lo antes posible a la cirugía porque tenía previsto viajar a Latinoamérica en noviembre. Él mismo había anunciado su operación dos días antes de pasar por quirófano. Ahora, se ha confirmado que León XIV sufre un adenocarcinoma pulmonar, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

Según el boletín médico de este martes, la intervención transcurrió "sin complicaciones" y concluyó "con éxito" , con una duración de unos 90 minutos.

Cuando el papa León XIV, de 71 años, llegó al hospital quería someterse lo antes posible a la cirugía porque tenía previsto viajar a Latinoamérica en noviembre. Él mismo había anunciado su operación dos días antes. Ahora, tras confirmarse que tenía un adenocarcinoma pulmonar, todo su equipo y los fieles que le siguen se encuentran pendientes de su evolución.

En el Hospital Universitario de Gemelli de Roma , permanece ingresado el papa. El pontífice ha pasado una noche tranquila, según el Vaticano, tras la operación en la que le fue extraído un tumor maligno de pulmón. En el exterior del centro médico, los fieles dejan velas y se puede palpar la inquietud entre ellos. También en la Plaza de San Pedro , donde fieles de distintas partes del mundo encajan la noticia.

El papa León XIV padece cáncer de pulmón y su equipo médico le extirpa todo el tumor en su última operación

Al pontífice se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. Según el parte médico, el examen histológico realizado in situ confirmó el diagnóstico de "adenocarcinoma pulmonar", es decir, cáncer de pulmón, tal y como ya sospechaban a partir de los exámenes preoperatorios.

¿Qué opinan los expertos tras conocerse el cáncer del papa?

Por su parte, los oncólogos creen que el cáncer de pulmón del papa León XIV se ha cogido "a tiempo", pero advierten de que "habrá que esperar al análisis definitivo" del tumor para confirmar su estadio y establecer el pronóstico.

El secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Doctor Balmis de Alicante, Bartomeu Massutí, ha explicado que León XIV ha sido diagnosticado de un adenocarcinoma de pulmón, uno de los tipos "más frecuentes" de cáncer de pulmón.

"Es un tumor maligno que, según la información disponible, estaba localizado y ha podido extirparse mediante cirugía", detalla el oncólogo, que añade que "aunque se trata de una enfermedad grave, el hecho de que haya podido operarse con intención curativa es una buena noticia".

Además, Bartomeu Massutí apunta que "en tumores pequeños y sin afectación ganglionar, las posibilidades de curación pueden situarse entre el 75% y el 90%". "No obstante, habrá que esperar a los resultados definitivos para conocer el alcance de la enfermedad", sostiene.

El doctor explica que "lo más importante ahora es que tenga una buena recuperación tras la intervención, vigilando su función respiratoria y evitando posibles complicaciones" y que la cirugía mínimamente invasiva que se le ha practicado "suele permitir una recuperación más rápida y con menos dolor que la cirugía convencional".

"En algunos pacientes, el alta puede producirse incluso a las 48 horas, aunque dependerá de su evolución. Después, será necesario analizar los resultados de la cirugía para determinar si es suficiente o si necesita algún tratamiento complementario", indica.