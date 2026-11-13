Dolor y luto en Gijón por el asesinato Covadonga Patricia a manos de su expareja

Conmoción en Gijón por el asesinato machista de Covadonga. Esta mujer tenía 30 años y estaba en el sistema Viogén. Su expareja, que le asestó ocho puñaladas , tenía una orden de alejamiento sobre ella, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón ha decretado dos días de luto oficial tras el asesinato de Covadonga Patricia, de 30 años de edad, perpetrado esta tarde en la ciudad gijonesa. El luto regirá desde las 00.00 horas de este viernes, 13 de noviembre, hasta las 24.00 horas del domingo, día 15, según ha establecido una resolución de Alcaldía.

El asesinato de esta nueva víctima de la lacra de la violencia machista

El acusado de haber asesinado con arma blanca este pasado jueves en Gijón su expareja, Covadonga Patricia D.L., de 30 años, se espera que pase este próximo sábado, salvo imprevisto, a disposición del Juzgado de Guardia.

Según la información facilitada por la Comisaría gijonesa, el detenido, de origen marroquí y 40 años de edad, tiene antecedentes por delitos de maltrato. Tanto él como la víctima estaban en situación de sinhogarismo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.00 horas en un edificio abandonado de la calle de Francisco Eiriz, en Jove.

Fue un testigo de la agresión quien dio aviso a la Policía. Cuando llegaron los agentes al lugar, sorprendieron al posteriormente arrestado acometiendo el ataque con arma blanca contra la mujer, que acabó falleciendo.

El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Condena por el asesinato de Covadonga Patricia a manos de su expareja

La Delegación del Gobierno en Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón han manifestado su condena y rechazo a este nuevo caso de violencia de género. A través de una declaración institucional conjunta, las tres administraciones han trasladado su apoyo y cercanía al entorno de la víctima; y han puesto a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera.