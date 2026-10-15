Diego Poncelet bate el récord del mundo de velocidad en un monopatín: protegido solo con un casco y a 151km/h

Noticias Cuatro 15 octubre 2026

El 'rider' español Diego Poncelet se ha convertido en el skater más rápido del mundo tras alcanzar los 151,83 km/h y establecer un nuevo título Guinness World Records por alcanzar la mayor velocidad sobre un 'skateboard'.

El 'rider' español Diego Poncelet, atleta de Red Bull, se ha convertido en el skater más rápido del mundo tras alcanzar los 151,83 km/h y establecer un nuevo título Guinness World Records por alcanzar la mayor velocidad sobre un 'skateboard', como informa 'Noticias Cuatro'.

El español, de 27 años, logró batir el récord en su primer día de pruebas, alcanzando los 146,88 km/h. Sin embargo, tras analizar las condiciones, Poncelet sabía que había margen para más. Según un comunicado, con un viento que estaba lejos de ser el ideal, tuvo que esperar otros cinco días hasta que se dieran las condiciones perfectas. Y así superó su propia marca en casi 5 km/h y estableciendo un nuevo referente para este deporte. La experiencia de Diego y su verdadero objetivo "Nunca llegué a admitir del todo que mi verdadero objetivo era alcanzar los 150 km/h; me daba miedo que no fuera posible", explica Diego después del intento. "Pero me di cuenta de que no podía engañarme a mí mismo: a 146,88 km/h todavía no estaba satisfecho. No fue hasta que alcancé los 151 km/h cuando me sentí completamente eufórico", agregó. El "principal motor" de Poncelet para buscar esta hazaña fue "la búsqueda de una sensación que nadie hubiera experimentado antes". "Estaba convencido de que esa experiencia solo sería posible si conseguía superar los 150", dijo sobre un hito que tuvo lugar a mediados de septiembre en un tramo cerrado de la Route du Port, en Les Éboulements, en la región de Charlevoix (Canadá), ante un juez de Guinness World Records. ¿Cómo ha entrenado? Las sesiones en un túnel de viento en Ginebra fueron una parte clave en los entrenamientos de Poncelet para perfeccionar su postura y determinar cuánto tiempo podía mantenerla antes de que el esfuerzo físico empezará a pasar factura. Además, trabajó para aumentar su masa corporal y reducir al máximo su perfil aerodinámico. También mejoró la movilidad del torso y entrenó específicamente el cuello para conseguir que su cuerpo adoptara una posición similar a la de un ala y maximizar la eficiencia aerodinámica.

El español Diego Poncelet se convierte en el skater más rápido del mundo al alcanzar los 151,83 km/h