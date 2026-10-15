Desarrollan una IA que predice el tiempo que hará un mes antes: "Podría avisar mucho antes de DANAS como la de 2024"

Saber el tiempo que va a hacer a dos semanas vista no es fácil. La predicción meteorológica no es fiable a tan largo plazo, de hecho, lo llaman el "desierto de la predictibilidad" . Ahora, científicos del MIT han desarrollado una Inteligencia Artificial que logra anticiparse hasta un mes, incluso podría predecir fenómenos extremos como el de la DANA de Valencia , como explican en ‘ Noticias Cuatro ’.

La predicción meteorológica es como un embudo, cuanto más nos acercamos a la fecha, más estrecho, cuanto más lejos, más ancho. Sin embargo, si reducimos el embudo, se reduce esa incertidumbre. Un modelo de Inteligencia Artificial lo ha conseguido, lo que supone que se podría avisar mucho antes, por ejemplo, de DANAS como la de 2024.

La nueva herramienta de IA que mejora el pronóstico meteorológico

En concreto, la Inteligencia Artificial (IA) aprende a corregir los errores de los modelos de predicción existentes para mejorar sus resultados en un horizonte temporal de entre dos y seis semanas.

Según sus responsables -entre ellos investigadores de Microsoft Research y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)-, la técnica, al aplicarla a un modelo de predicción de referencia, duplicó la precisión de las predicciones en ese período. Los detalles se publican este miércoles en la revista 'Nature'.

“Estas mejoras en la capacidad predictiva probabilística se traducen en una predicción más precisa de fenómenos extremos y tienen el potencial de mejorar la planificación agrícola, la gestión energética y la preparación ante desastres en comunidades vulnerables”, escriben los autores en su artículo.

Hoy en día las mejores previsiones meteorológicas provienen bien de modelos dinámicos, que simulan numéricamente cómo evolucionan la atmósfera y los océanos a lo largo del tiempo, o de modelos de inteligencia artificial que aprenden a hacer predicciones a partir de datos meteorológicos históricos.

Estos últimos han mostrado mejoras en la predicción meteorológica a corto plazo, pero son incluso peores que los modelos dinámicos a plazos más largos, señala el MIT.

En lugar de crear un nuevo modelo para competir en un campo ya saturado, los investigadores optaron por centrarse en corregir los errores predecibles de los sistemas existentes. Denominaron a este enfoque corrección probabilística de sesgos (PBC, por sus siglas en inglés).