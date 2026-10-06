El desahucio de Josefina, una mujer de 62 años con minusvalía y con cinco hijos, paralizado durante diez días en Leganés

Aunque se mantienen las protestas por la vivienda y por los conocidos como ‘decretos Maricarmen’ , los desahucios continúan. Uno de ellos es el de Josefina y sus cinco hijos que ha sido paralizado esta misma mañana en Leganés. 'Noticias Cuatro' ha hablado con esta mujer de 62 años con minusvalía que no puede trabajar y cuyo desalojo estaba previsto en la localidad madrileña de Leganés. Tras las manifestaciones de los activistas y la lucha de su abogado, Josefina y sus hijos han conseguido que el juez les de 10 días más para continuar en su vivienda.

Este martes 6 de octubre el desalojo de Josefina y sus cinco hijos, tres de ellos adultos y uno con problemas de adicción, ha sido paralizado. En 2017, esta mujer quiso subrogar el contrato de alquiler social a su nombre tras la muerte de su marido. Una subrogación que la administración archivó porque no entregó la documentación reclamada. El desahucio de Josefina y de sus cinco hijos estaba previsto que se ejecutase esta misma mañana. Por eso, varios activistas se han concentrado en la vivienda de esta mujer de 62 años desde primera hora para intentar impedirlo.

Así se ha enfrentado Josefina a su desahucio en Leganés, Madrid

Desde su vivienda, con parte del mobiliario ya casi desmontado, Josefina y su círculo más cercano esperaba la orden del juez

Josefina ha explicado a ‘Noticias Cuatro’ cuánto tiempo llevan luchando para evitar este desahucio, cuenta que son “aproximadamente unos seis o siete años”, tiempo en el que han tratado de “demostrar” que no son okupas, “hasta llegar este momento”.

Josefina y su familia, –como ha señalado, por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, pidiendo difusión y apoyo para su caso–, denuncian que, después del fallecimiento del titular del contrato, –su marido–, inició los trámites para regularizar la vivienda y solicitar la subrogación, pero años después, tras negárselo, continúa sin contrato y se enfrenta a la pérdida de su hogar.

“Sin decirme nada me empezaron a llamar okupa porque estoy en una casa sin contrato”, denuncia Josefina

Preguntada por qué les dice la Administración cuando han intentado realizar el cambio de titular del alquiler, la propia Josefina explica a ‘Noticias Cuatro’ que “al principio fue admitida; me dieron un impreso donde pedían lo que tenía que aportar.