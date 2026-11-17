El actor Javier Bardem debuta este jueves en el teatro con '¡Chejov, Chejov'! en una pequeña sala madrileña llamada Espacio Zafra Teatro, en un montaje dirigido por Juan Carlos Corazza que reúne cinco piezas breves del dramaturgo ruso y en el que comparte escenario con Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Manuela Velasco y Ben Temple. Noticias Cuatro recoge la entrevista al actor.

"El susto, la inseguridad, el miedo están ahí, pero hay que trabajar con ello, y recoger la inspiración para poder centrarse en lo que es importante que son los compañeros y el trabajo", ha reconocido el intérprete en una rueda de prensa. La obra estará en el escenario hasta el 7 de febrero, aunque ya no quedan localidades para ninguna función.

El actor ha confesado que su debut teatral está siendo un proceso muy feliz y se ha desecho en elogios hacia sus compañeros de repartos. En especial, Bardem ha tenido palabras de afecto para el dramaturgo Juan Carlos Corazza, a quien ha definido como su "maestro, mentor y amigo del alma", y a quien ha agradecido este "regalo" de "recordar lo humilde que es este asunto de ser actor".

"Yo siempre he pensado en hacer teatro bajo su dirección", ha comentado Bardem, que también ha asegurado que tanto él como Corazza llevaban años esperando el momento y el espacio adecuados. "Quería dar mi primer paso en el teatro con una intimidad, una proximidad y también una humildad hacia el trabajo", ha señalado. En este sentido, ha defendido que el montaje nace del deseo de experimentar delante del público y no de ofrecer un resultado cerrado, sino de compartir una búsqueda artística.

"A mi personalmente me alimenta mucho este espacio, siento que hay un contacto directo con el público, que permite que también sean parte del trabajo. Eso me parece hermoso y valiente. En otro lugar hubiera sido más sonoro pero también más despegado", ha asegurado.

El actor ha reconocido que su inseguridad tiene que ver especialmente con la exigencia del trabajo y con el nivel de sus compañeros. "Quizá la inseguridad es por no estar a la altura y profundidad del trabajo en el que están mis compañeros. Esa sería la inseguridad. Es una exigencia artística, más que social o profesional", ha afirmado.