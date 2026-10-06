La crisis de abastecimiento de medicamentos para la menopausia moviliza a miles de mujeres en España

Miles de mujeres se enfrentan a la falta de medicamentos utilizados para aliviar los síntomas de la menopausia. El desabastecimiento ha llevado a las afectadas a movilizarse y a reclamar medidas urgentes ante el Ministerio de Sanidad, como informa 'Noticias Cuatro' .

A las puertas del Ministerio, Rebeca ha entregado 25.000 firmas para exigir soluciones. Su experiencia refleja la de muchas pacientes que, pese a contar con una receta médica, acuden a las farmacias y no encuentran el tratamiento que necesitan.

La denuncia de miles de afectadas

“A ti tu médico te manda unos parches o un spray, tú vas luego a la farmacia con tu receta y en la farmacia te dicen que no hay y ‘no sabemos cuándo va a haber’”, explica a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’ la propia Rebeca.

La interrupción del tratamiento puede suponer para algunas pacientes el regreso de síntomas que habían conseguido controlar. Sofocos, insomnio, dolores de cabeza o molestias óseas vuelven a aparecer cuando se suspende la medicación, explican ellas mismas.

“Voy a por la tercera y cada vez que cambio mi cuerpo vuelve atrás. Vuelvo a tener sofocos, vuelvo a dormir mal, vuelvo a tener dolores de cabeza, me duelen los huesos”, explica Rebeca ante las puertas del ministerio de Sanidad.

Las consecuencias, advierten las afectadas, van más allá de las molestias físicas. La interrupción de la terapia puede afectar de forma importante a su calidad de vida.

Las fórmulas magistrales, una alternativa

Ante las dificultades para acceder a determinados medicamentos, algunas comunidades autónomas han autorizado que las farmacias puedan elaborar fórmulas magistrales como alternativa, siempre bajo prescripción médica y destinadas a una paciente concreta.