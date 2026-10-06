La crisis de abastecimiento de medicamentos para la menopausia moviliza a miles de mujeres en España

Miles de mujeres se enfrentan a la falta de medicamentos utilizados para aliviar los síntomas de la menopausia. El desabastecimiento ha llevado a las afectadas a movilizarse y a reclamar medidas urgentes ante el Ministerio de Sanidad, como informa 'Noticias Cuatro'.
A las puertas del Ministerio, Rebeca ha entregado 25.000 firmas para exigir soluciones. Su experiencia refleja la de muchas pacientes que, pese a contar con una receta médica, acuden a las farmacias y no encuentran el tratamiento que necesitan.
“A ti tu médico te manda unos parches o un spray, tú vas luego a la farmacia con tu receta y en la farmacia te dicen que no hay y ‘no sabemos cuándo va a haber’”, explica a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’ la propia Rebeca.
La interrupción del tratamiento puede suponer para algunas pacientes el regreso de síntomas que habían conseguido controlar. Sofocos, insomnio, dolores de cabeza o molestias óseas vuelven a aparecer cuando se suspende la medicación, explican ellas mismas.
“Voy a por la tercera y cada vez que cambio mi cuerpo vuelve atrás. Vuelvo a tener sofocos, vuelvo a dormir mal, vuelvo a tener dolores de cabeza, me duelen los huesos”, explica Rebeca ante las puertas del ministerio de Sanidad.
Las consecuencias, advierten las afectadas, van más allá de las molestias físicas. La interrupción de la terapia puede afectar de forma importante a su calidad de vida.
Ante las dificultades para acceder a determinados medicamentos, algunas comunidades autónomas han autorizado que las farmacias puedan elaborar fórmulas magistrales como alternativa, siempre bajo prescripción médica y destinadas a una paciente concreta.
Sin embargo, esta alternativa plantea otro obstáculo y es que no está financiada por la Seguridad Social. El coste puede rondar los 150 euros, una cantidad que algunas de las mujeres afectadas no pueden asumir.
Las pacientes reclaman así una respuesta que garantice el acceso a sus tratamientos y evite que la falta de medicamentos les obligue a volver a sufrir síntomas que, en muchos casos, habían tardado meses en estabilizar.
Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha asumido que la escasez de Lenzetto, el espray para mitigar los síntomas de la menopausia que ha tensionado el mercado de fármacos, podría ir más allá de noviembre, pues el laboratorio que lo comercializa no da siempre "información exacta".
La agencia dependiente del Ministerio de Sanidad asegura en un comunicado que continúa trabajando con las sociedades científicas y los laboratorios responsables tanto de este fármaco como de los de sus alternativas en medidas para paliar la falta de Terapias Hormonales Sustitutivas (THS) desde hace varios meses, como podría ser la priorización de pacientes.
Mientras tanto, de Evopad, los únicos parches de estradiol financiados actualmente, se recibirán nuevas unidades a mediados de octubre y a partir de noviembre se espera recuperar la normalidad, y de los de Estraderm, "se prevé un suministro suficiente para su cuota de mercado".