La comunidad china, en auge para recorrer el Camino de Santiago: "Todo el mundo me parece impresionante"

El Camino de Santiago causa sensación entre turistas y peregrinos. En los últimos años, se ha observado un auge de turistas chinos que viajan hasta España para realizar el camino. Según los datos, más de 150 países tienen presencia en un camino cada vez más internacional, donde el 60% de los peregrinos son extranjeros. Además, entre enero y julio de este año llegaron 197.000 personas de otros países, 25.000 más que en 2025, como informan en ‘Noticias Cuatro’.
El Camino de Santiago continúa siendo uno de los principales atractivos turísticos de España. Cada año, miles de personas llegan desde distintos países para recorrer sus rutas, conocer Galicia y disfrutar de su gastronomía y sus paisajes. Entre las tendencias más destacadas y que se han observado en los últimos años se encuentra el aumento de peregrinos procedentes de China y de otros países asiáticos como Corea del Sur o Japón.
Las agencias de viajes señalan que muchos visitantes extranjeros eligen el último tramo del Camino Francés, que comienza en Sarria, Lugo, para vivir esta experiencia. Actualmente, peregrinos de más de 150 países recorren el Camino de Santiago y alrededor del 60 % son extranjeros.
Entre enero y julio llegaron cerca de 197.000 peregrinos de otros países, unos 25.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Estados Unidos encabeza la lista, con más de 37.000 visitantes, mientras que Italia y China destacan por el crecimiento del número de peregrinos.
Los visitantes llegan desde lugares tan diferentes como Corea del Sur, Dinamarca, Suecia, Australia y Taiwán. Muchos aseguran que el Camino es una oportunidad para caminar, conocer gente nueva y descubrir la cultura y la gastronomía gallegas.
Las redes sociales, las películas y el boca a boca contribuyen a aumentar la popularidad de esta ruta, especialmente en países asiáticos. Para muchos visitantes, realizar el Camino de Santiago es un sueño que desean cumplir al menos una vez en la vida.
Entre enero y febrero de 2026, el número total de turistas chinos que viajaron a España creció un 55% en comparación con el año anterior, con 120.000 de viajeros del destino asiático solo en el segundo mes, duplicando la cifra frente a 2025.
En términos generales, el turismo chino en España sigue en ascenso. En 2025 fue año récord en este sentido, dado que el país recibió cerca de 800.000 turistas chinos, un 22,5% más interanual.
Además, el gasto total del turismo chino en España superó los 2.197 millones de euros, con un gasto medio por visitante de 2.775 euros y un gasto medio diario de 459 euros.
Por otro lado, este mercado se beneficia de un factor determinante, que es la mejora de la conectividad aérea. Actualmente España cuenta con más de 60 frecuencias directas semanales desde 10 ciudades chinas, muy por encima del crecimiento observado en otros países europeos.