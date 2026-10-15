La comunidad china, en auge para recorrer el Camino de Santiago: "Todo el mundo me parece impresionante"

Noticias Cuatro 15 octubre 2026

El Camino de Santiago causa sensación entre turistas y peregrinos. En los últimos años, se ha observado un auge de turistas chinos que viajan hasta España para realizar el camino.

El Camino de Santiago causa sensación entre turistas y peregrinos. En los últimos años, se ha observado un auge de turistas chinos que viajan hasta España para realizar el camino. Según los datos, más de 150 países tienen presencia en un camino cada vez más internacional, donde el 60% de los peregrinos son extranjeros. Además, entre enero y julio de este año llegaron 197.000 personas de otros países, 25.000 más que en 2025, como informan en ‘Noticias Cuatro’.

El Camino de Santiago continúa siendo uno de los principales atractivos turísticos de España. Cada año, miles de personas llegan desde distintos países para recorrer sus rutas, conocer Galicia y disfrutar de su gastronomía y sus paisajes. Entre las tendencias más destacadas y que se han observado en los últimos años se encuentra el aumento de peregrinos procedentes de China y de otros países asiáticos como Corea del Sur o Japón. El Camino de Santiago recibe a miles de peregrinos de todo el mundo Las agencias de viajes señalan que muchos visitantes extranjeros eligen el último tramo del Camino Francés, que comienza en Sarria, Lugo, para vivir esta experiencia. Actualmente, peregrinos de más de 150 países recorren el Camino de Santiago y alrededor del 60 % son extranjeros. Entre enero y julio llegaron cerca de 197.000 peregrinos de otros países, unos 25.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Estados Unidos encabeza la lista, con más de 37.000 visitantes, mientras que Italia y China destacan por el crecimiento del número de peregrinos.

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