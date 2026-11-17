La política migratoria europea se encuentra en el punto de mira. Bruselas avala la creación de un centro de deportación de migrantes en Ruanda . Una medida sobre la que hay muchos interrogantes. El Reino Unido intentó hacer algo similar en 2023 pero los tribunales se lo tumbaron. Ahora cinco países vuelven a intentarlo: Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos. Les respalda Bruselas y una veintena de socios, pero lo rechazan países como Francia o España, como informan desde ' Noticias Cuatro '.

La idea es enviar a Ruanda a 100 migrantes cuya petición de asilo haya sido rechazada y tengan en vigor una "orden de retorno" a su país. Las dudas son dos: cuánto habría que pagar a Ruanda y, sobre todo, si tiene encaje jurídico en el marco europeo o si se van a respetar los derechos humanos en ese país, a más de 5.000km.

Su proceso de tramitación

Cinco países europeos, Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos, crearán un centro para deportar migrantes a Ruanda en el que solicitantes de asilo rechazados podrán ser enviados a un tercer país con el que no tengan ningún vínculo. La medida se producirá con el visto bueno de la Comisión Europea.

Al grito de “mandadlos de vuelta”, fue aprobado en el Parlamento europeo en el mes de junio. Los países europeos que han puesto en marcha esta medida celebraban el nuevo reglamento que permite centros de deportación fuera de la UE.

El 1 de octubre, el Consejo de la UE dio luz verde a ese nuevo reglamento llamado ‘de retorno’. Solo España votó en contra.

Otro países con medidas similares

Sin embargo, llevar a cabo esta medida no es tan sencillo. Reino Unido ya intentó deportar migrantes en situación irregular a otro centro en Ruanda en 2022. En ese caso, antes de que se tramitaran las solicitudes fue cancelado el primer vuelo. Fue entonces cuando el Tribunal Supremo declaró ilegales las deportaciones.

En Italia, el plan de Giorgia Meloni para enviar migrantes a centros en Albania sigue bloqueado por los tribunales.