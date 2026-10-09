Una clienta descontenta, la persona que podría haber encargado el asesinato a tiros del cirujano de 57 años de Marbella

¿Quién está detrás del asesinato de uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos de Marbella ? Un joven sueco de 18 años ha sido arrestado como autor material del asesinato. Ahora, la Policía trata de averiguar quién le contrató. Investigan si detrás está alguna clienta descontenta porque la víctima se dedicaba a la reconstrucción de glúteos. La principal tesis es que pudo ser una clienta descontenta con la clínica, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

La investigación, que sigue abierta, descarta inicialmente que este suceso esté vinculado con el crimen organizado, según han apuntado fuentes cercanas al caso. Los agentes creen que el arrestado, que no reside en Málaga y que iba a abandonar el país en breve, actuó por encargo y contó con ayuda de terceras personas para perpetrar el crimen, como informa el periodista Dani Montero en ‘Noticias Cuatro’.

Un encargo de algún paciente insatisfecho del cirujano

La localización del escondite del sospechoso y su posterior arresto se han producido menos de 24 horas después de cometerse el crimen, si bien la investigación sigue abierta y la causa se ha declarado secreta. Alexander Aslani fue asesinado este miércoles tras recibir varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la clínica de cirugía plástica en la que trabajaba y que él mismo había fundado en 2018.

La investigación había descartado previamente que el asesinato del cirujano, de 57 años y origen alemán, estuviera relacionada con al crimen organizado y entre las hipótesis de los agentes se baraja que tenga que ver con algún paciente que no estuvo conforme con el juicio médico del cirujano asesinado.

El asesinato de Alexander Aslani

El especialista en operaciones estéticas, reconocido internacionalmente, tenía una amplia cartera de clientes de distintas partes del mundo por lo que se investiga si alguno de ellos podría estar vinculado a negocios ilícitos. El suceso ocurrió este miércoles poco antes de las 18:00 horas en la clínica Cirumed, ubicada en el edificio Panorama, en la zona de Rio Real, cuando el agresor entró en las instalaciones y disparó al cirujano.

El tirador, un individuo vestido de negro, llevaba el rostro cubierto, casco y capucha, y habría llegado hasta la clínica en moto. Tras aparcar el vehículo en la acera frente a las instalaciones, se dirigió hasta el despacho en el que se encontraba el médico, puesto que este miércoles había tenido varias operaciones, y le disparó en la cabeza en varias ocasiones.

El agresor salió de la clínica rápidamente, se subió en la moto y se marchó por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340.

Los sicarios contratados, cada vez más pequeños

Uno de los aspectos más llamativos de este caso es la juventud del sicario, que tiene tan solo 18 años. Su corta edad ha vuelto a poner el foco sobre la participación de jóvenes como sicarios.