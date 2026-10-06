El análisis del regreso de Carles Puigdemont a España: cuándo volvería y cómo lo tendría que hacer

El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la orden de detención de Carles Puigdemont y ya puede regresar a España después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya avalado previamente este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés, lo que ha abierto la puerta al retorno inmediato del expresident catalán. Noticias Cuatro analiza qué supondría y cómo sería su regreso.
Durante el Pleno celebrado este martes, la mayoría progresista ha respaldado la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que de momento se ha negado a perdonar ese delito.
Por su parte, el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía, pero ha avisado de que "hoy no se soluciona nada" del conflicto político entre Cataluña y el resto de España.
Ha asegurado que tanto él como los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no marcharon a Bélgica para defender los intereses de partidos políticos, sino para defender las instituciones y derechos del pueblo catalán: "Y volveremos de la misma manera", aunque no ha detallado cuándo volverán
Por el momento, según confirma Isabel Sanz, no parece que tenga intención de regresar ya mismo, pero incluso si quisiera no pasaría nada porque el juez ha levantado la orden de detención lo que significa que podría cruzar la frontera. La detención contra el líder de Junts que había hasta ahora era una medida cautelar que podría detenerle hasta que en poco tiempo le diesen la amnistía, pero Puigdemont no quería esa imagen.
Carles Puigemont todavía no está amnistiado, eso se producirá en caso de que el Tribunal Supremo reciba y estudie la sentencia del Tribunal Constitucional y con los votos particulares, aunque todo apunta a que no tardará en llegar, pero no va a ser algo automático desde que llegue a España.
Pero la amnistía y el levantamiento de la orden de detención de Puigdemont ha generado un enfado de grandes dimensiones que incluso se podría considerar como el origen de la tensión que ha habido durante toda la legislatura entre el poder judicial con el Gobierno.
Tras las últimas elecciones y el pacto con Junts para formar el Gobierno de coalición, el 'procés' se fue borrando poco a poco, hasta conseguir la amnistía de muchos que fueron detenidos e imputados por ello, acusados de delitos de sedición, desobediencia y malversación.
Tiempo después, el Gobierno fue quien anuló el delito de sedición, lo borró y rebajó el de malversación, pero el Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, decidió hacer una interpretación de la malversación que le permitía no aplicar la amnistía al delito de malversación. Sin embargo, el Constitucional de Cándido Conde Pumpido les ha dicho que tienen que aplicar la amnistía a este delito ya. Y aunque no hay una fecha concreta del regreso de Puigdemont, todo apunta a que no va a ser tarde.