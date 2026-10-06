El análisis del regreso de Carles Puigdemont a España: cuándo volvería y cómo lo tendría que hacer

El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la orden de detención de Carles Puigdemont y ya puede regresar a España después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya avalado previamente este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés, lo que ha abierto la puerta al retorno inmediato del expresident catalán. Noticias Cuatro analiza qué supondría y cómo sería su regreso.

Durante el Pleno celebrado este martes, la mayoría progresista ha respaldado la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que de momento se ha negado a perdonar ese delito.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía, pero ha avisado de que "hoy no se soluciona nada" del conflicto político entre Cataluña y el resto de España.

Ha asegurado que tanto él como los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no marcharon a Bélgica para defender los intereses de partidos políticos, sino para defender las instituciones y derechos del pueblo catalán: "Y volveremos de la misma manera", aunque no ha detallado cuándo volverán

Por el momento, según confirma Isabel Sanz, no parece que tenga intención de regresar ya mismo, pero incluso si quisiera no pasaría nada porque el juez ha levantado la orden de detención lo que significa que podría cruzar la frontera. La detención contra el líder de Junts que había hasta ahora era una medida cautelar que podría detenerle hasta que en poco tiempo le diesen la amnistía, pero Puigdemont no quería esa imagen.