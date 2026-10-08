Alexey Molchanov, el apneísta ruso que se ha sumergido a 137 metros bajo el océano conteniendo la respiración y ya ha superado 40 récords mundiales

Alexey Olegovich Molchanov , nacido en Volgograd, Rusia, de 39 años, es una auténtica leyenda de la apnea. Batiendo su propio récord absoluto, y en el último día de competición del Campeonato Mundial de Apnea de Profundidad de Limasol 2026 , ha llegado a sumergirse a 137 metros bajo el océano conteniendo la respiración; un hito que no deja de causar estupefacción.

Según los organizadores del propio campeonato, Molchanov ha superado ya más de 40 récords mundiales en distintas disciplinas, lo que establece, con su nueva hazaña, una marca extraordinariamente difícil de superar, como informa Noticias Cuatro.

La gesta de Alexey Molchanov

Las aguas de la segunda ciudad más extensa de Chipre han sido el escenario donde el ruso ha firmado una inmersión perfecta que ha supuesto, de hecho, la séptima vez que bate el récord mundial que él mismo ostenta desde 2012, sumando otra gesta para la historia a un capítulo ya repleto de éxitos en su trayectoria.

Impresionando a todos, Molchanov volvió a mostrar por qué se está consagrando como uno de los más destacados en la historia de la apnea, probando que su preparación le ha llevado a volver a superar una vez más sus propios límites, que ya de por sí parecían difíciles de alcanzar.

A cinco meses de entrar en la barrera de los 40 años, –la misma cifra que ya supera en récords mundiales establecidos–, el ruso sigue sin embargo ajeno a cualquier obstáculo. En una nueva exhibición bajo el agua, ha cerrado un Campeonato Mundial de Apnea en Limasol absolutamente extraordinario con la presea de oro.

Detrás de él quedaron el croata Petar Klovar, con una meritoria plata tras una inmersión de 125 metros, y el estadounidense Brad Stephens, que se hizo con el bronce con 115 metros.

De ese modo, en la lucha en el podio, y en un nuevo capítulo de intensa rivalidad entre Molchanov y Klovar, –después de que este último arrebatase al ruso algunos de sus récords históricos–, el de Volgograd ha logrado imponerse con una distancia de 12 metros que bajo el agua, y ante una exigencia tan extrema, puede resultar abismal.