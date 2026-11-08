Los VIPs y la alfombra roja del Bengals-Falcons de la NFL en el Santiago Bernabéu

Nadie se ha querido perder un espectacular partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons y los VIPs también se han dado cita en el Santiago Bernabéu para el duelo entre los de Ohio y los de Georgia. La apuesta por la NFL en España es total y con esta ya son dos ediciones exitosas de la gran liga de fútbol americano en el estadio del Real Madrid con una alfombra roja a la altura .

Los VIPs en la alfombra roja del Bengals-Falcons

El primero en pasar por el micrófono de ElDesmarque fue el actor Enrique Arce, uno de los que repite con respecto al Dolphins-Commanders de la temporada pasada en el estreno en España. "Verlo en Madrid al lado de mi casa me vuela la cabeza", declaró el intérprete de fama mundial gracias a La Casa de Papel y que se declara fan de los Green Bay Packers por su pasado estudiando en Wisconsin.

Tras él, un Gianmarco Onestini que ya disfrutó el año pasado con Daddy Yankee y Bizarrap y que en este partido apoyará a los Falcons... y al Real Madrid, tal y como se podía ver en su atuendo. Tras él el primer representante del mundo del deporte, el exportero mexicano Memo Ochoa, un gran fan de la NFL y que incluso, como ha confesado, llegó a realizar pruebas de pateador con los Houston Texans gracias a su experiencia sacando de puerta.

De ahí a la actriz Nadia de Santiago, que va con los Falcons en una "experiencia para vivir al menos una vez en la vida" y empaparse más de esta cultura. Del mismo modo, la cantante Mala Rodríguez también ha querido celebrar todos estos eventos que se celebran en Madrid en un partido en el que irá con los Falcons.

El actor Antonio Pagudo ha bromeado con el evento al catalogarlo como "una verbena de la paloma, pero a lo grande" y apoyará a los Bengals pese a ser de los Raiders, destacando también lo que le influyó la película 'Un domingo cualquiera'. El cantante Dani Fernández, seguidor de los Eagles, va con los Bengals porque Joe Burrow le parece "un espectáculo" y ha dejado patente sus conocimientos de la NFL a pesar de haber empezado tarde, aunque cuenta con amigos que son "buenos profesores".

Ya de entre los deportistas, Carolina Marín ha sido una de las primeras en participar con muchas "ganas de disfrutar del partido", así como Lydia Valentín que ha destacado el gran ambiente en el Santiago Bernabéu. Las dos leyendas del deporte español han tirado de una celebración clásica sobre cómo festejarían un touchdown, con un grito por parte de la onubense y el corazoncito con las manos de la ponferradina. Paula Leitón irá, a pesar de los Chiefs, con los Bengals en este choque.