La doble genialidad de Mahomes: un shovel pass y el pase flotado que enamoró a Sagasti

La corriente en los Kansas City Chiefs está algo revuelta tras la segunda derrota consecutiva después de perder en el último segundo ante Denver Broncos en la octava jornada de la NFL . El partido emitido en Mediaset Infinity pesa en exceso para el quarterback, que a pesar de dejar algunas de las jugadas más sonadas de la semana, vuelve a perder alejándose no solo del liderato de la división, sino del sueño del favoritismo hacia la Super Bowl.

La frontera entre el nivel excelso de Patrick Mahomes en las seis primeras jornadas y las dudas de las dos últimas dejan al menos una ventana para disfrutar del resumen. La narración de Iker Sagasti y los comentarios de Aitor Manzano, Luis Jones y Paula Páramo son la base para entender por qué todos alucinan con las jugadas de la estrella de los Chiefs, y la razón es obvia.

El enfrentamiento con Bo Nix fue de Mahomes durante gran parte del partido, y razón de ello es el espectacular globo que define una de las dos jugadas con la que silenció el estadio de los Broncos. Después de sortear rivales en el pocket con suma facilidad, Patrick Mahomes tira un globo muy elevado hacia su izquierda milésimas de segundos antes de caer al suelo tras un placaje de libro. Pero su envío fue el más satisfactorio del partido.

La visión para desentrañar la presión rival dejó solo a Emmett Johnson, que recibió el globo y corrió hasta completar las 73 yardas, una jugada maestra que el rookie completó junto a un partido excelso. Porque ese pase completó un touchdown inédito que demostró no solo el potencial del jugador, sino que Mahomes está muy fresco cuando la pizarra acompaña.

Esta genialidad de Mahomes escenificada por el rookie olvida en unos segundos lo que significó el pasado partido ante los Seahawks, porque está ante una defensa muy poderosa que está sorteando de la mejor manera. Tenía la presión en la cara, y no solo no suelta la pelota dejando de lado el avance, sino que consigue una flotada de primer nivel para certificar la anotación.

El shovel pass de Mahomes

Los Chiefs manejaron los tiempos en el partido para tener una posesión más y derrotar a Broncos, por lo que el último drive era definitivo en todas sus formas. A pesar de los errores, Mahomes dejó un momento excelso con un shovel pass que estuvo muy cerca de terminar en touchdown de no ser por la presión de los Broncos.