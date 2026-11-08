La locura por la NFL ya se vive en el Bernabéu: los aficionados más llamativos en el Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons

El Bernabéu ha vuelto a vestirse de fútbol americano. La NFL aterriza por segundo año en Madrid con el Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons , pero antes de que el balón eche a volar ya manda otro espectáculo: los aficionados. Camisetas, cascos, disfraces y complementos convierten la previa en una fiesta en la que cada uno encuentra su manera de vivir un acontecimiento especial. En ElDesmarque hemos recorrido los alrededores para conocer a algunos de los personajes que ponen color a la jornada.

Entre ellos destaca un padre con sombrero de aire americano, puro en mano y toda la actitud para trasladar el ambiente de Estados Unidos hasta el Paseo de la Castellana. A su alrededor, otros seguidores lucen camisetas y accesorios. También hay quien ha convertido la visita al Bernabéu en una tradición: aficionados que ya estuvieron en el partido del año pasado y han decidido repetir, señal de que aquella primera cita dejó ganas de más.

La imaginación tampoco tiene límites entre quienes se acercan por primera vez. Uno de los atuendos más llamativos es el de un aficionado que luce un sombrero con la forma de la Estatua de la Libertad. Para él, madridista hasta la médula, la jornada tiene un significado especial: se estrena en un partido de la NFL en directo. Ha querido celebrar su estreno con un complemento difícil de ignorar. Y si hay un equipo que invita a sacar el lado más salvaje, ese es Cincinnati. Varios seguidores han acudido disfrazados de tigre, el animal que representa a los Bengals, con rayas y motivos que convierten las inmediaciones del estadio en una pequeña jungla naranja y negra.

Son solo algunos ejemplos de la variedad que se respira en los accesos. Hay aficionados que lucen con orgullo los colores de Cincinnati o Atlanta y curiosos que se han sumado al ambiente aunque no sigan la competición. El denominador común es la voluntad de formar parte de una jornada especial. El fútbol americano tiene sus propios códigos, cánticos y rituales, y la previa sirve para compartirlos, hacerse fotografías y conocer a otros seguidores. El Bernabéu, acostumbrado a las grandes noches de fútbol, cambia por unas horas de acento y vestuario.

El Falcons-Bengals, desde las 15:30h en el Bernabéu

La cita de este domingo, 8 de noviembre, comienza a las 15:30 horas y enfrenta a los Falcons, que ejercen como equipo local, con los Bengals, en el segundo partido oficial de temporada regular de la NFL disputado en España. El precedente llegó en noviembre de 2025, cuando los Miami Dolphins y los Washington Commanders inauguraron esta aventura en el estadio madridista ante más de 78.000 espectadores. La liga regresa ahora con una nueva apuesta por Madrid, que ha acogido experiencias para aficionados en la plaza de España. Pero la mejor muestra de que la NFL ha encontrado público está en la calle: padres con sombrero y puro, debutantes con la Estatua de la Libertad, tigres bengalíes y veteranos que repiten. Un sinfín de personajes dispuestos a convertir el Bernabéu en una fiesta antes incluso del kickoff esta vez.

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