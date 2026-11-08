Los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons están dando espectáculo este domingo en el Santiago Bernabéu en el segundo partido de la historia de la NFL en España y el show del descanso no se ha quedado atrás. Manuel Turizo ha interpretado un mix con sus mayores éxitos clásicos y de su último disco con la gran sorpresa de Lola Índigo, con la que cantó '1.000cosas '.

Entre esos espectadores se encontraban todo tipo de VIPs que pasaron por la alfombra roja en la previa del encuentro y algunos de ellos también por los micrófonos de ElDesmarque. Deportistas como Ferran Torres, Carolina Marín, Aymeric Laporte, Lydia Valentín o Éder Militao junto a artistas de todos los ámbitos como Antonio Pagudo, la Mala Rodríguez, Enrique Arce o Nadia de Santiago ; ninguno de ellos se ha querido perder el partido.

El artista colombiano ha levantado a las decenas de miles de personas que han abarrotado el estadio del Real Madrid con un show a la altura de un partido de esas características. La Bachata fue la canción que más retumbó entre los aficionados cuando se arrancaron a corearla junto a El Merengue y la ya mencionada con Lola Índigo.

No ha sido la única actuación musical este domingo en el Santiago Bernabéu en un evento que arrancó con los himnos de Estados Unidos y de España, con este último a cargo de Pablo Sáinz-Villegas. El año pasado, la actuación en el Santiago Bernabéu corrió a cargo de Bizarrap y Daddy Yankee, que levantaron el coliseo de Chamartín con temas como la sesión conjunta de los dos artistas o el 'Quédate' del argentino junto a Quevedo.

Manuel Turizo anunció este concierto como arranque de su gira

La actuación del colombiano Manuel Turizo en el descanso del partido de la NFL del 8 de noviembre en Madrid servirá cono "un abreboca" de su gira "más histórica" ejerciendo de unión entre la cultura y la música latina con la estadounidense, según aseguró hace unos días el artista en declaraciones a medios.

"Yo quisiera, para los próximos años, que esto sea un abreboca para la gira más histórica de Manuel Turizo. En realidad, será el inicio de la gira más histórica que yo haya tenido en mi carrera», afirmó el artista en una entrevista colectiva ‘online’ después de haberse anunciado que sería el encargado de motivo de actuar en el descanso del partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu.

Lo que más le emociona de cantar en ese partido es poder combinar un espectáculo creado "en base" a su gente, a la gente que le "entiende" y que está "conectada" con su música; con mostrar su identidad a los que no le conocen todavía.

El artista de 26 años y originario de Montería (norte de Colombia), reconocía que le "emociona poder estar ahí, poder mostrar todo el diseño, lo que se está creando" para un espectáculo, que, según adelantó, se parecerá "mucho" a lo que está preparando para su gira de 2027.

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