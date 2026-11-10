La mejor jugada del NFL Madrid Game 2026: una bomba de 47 yardas con touchdown

La victoria de Cincinnati Bengals por 24-17 a los Atlanta Falcons fue una demostración de poder dentro de un espectáculo aún mayor que movió un año más a decenas de miles de espectadores en el Santiago Bernabéu. El segundo NFL Madrid Game consecutivo dejó algo más que la consolidación del formato, y es que la fiesta en sí del evento así como la actuación de Manuel Turizo con Lola Índigo , empieza a establecer como parte de la cultura internacional como algo intrínseco al valor del deporte.

La vivencia del partido tanto desde el campo como en la retransmisión en abierto en Mediaset dejó uno de los momentos de la temporada, y todo gracias al gran momento de forma de Joe Burrow. El quarterback de los Bengals salió al campo con la necesidad de volcar el marcador, que en ese momento apuntaba el 0-7 para los Falcons, y lo hizo con una de las acciones más sonadas del encuentro.

En un tercer down donde tocaba arriesgar, los Bengals necesitaban meterse en el partido y lo hicieron a lo grande. Una jugada preparada para Ja'Marr Chase dejó al receptor en una carrera que Burrow identificó a la perfección, una cobertura individual en la que el corredor de los Bengals ganó la ventaja en la carrera, hasta recibir una bomba de 47 yardas que hizo las delicias de la afición.

El impacto de la jugada y el momento del partido dejó un sonido ensordecedor en el Santiago Bernabéu no solo para empatar el partido, sino para colocar encima de la mesa el nombre de Joe Burrow. Y no por la química entre ambos, que es obvia, sino por todo lo que significó desde ese momento para el partido. El quarterback logró 24 de 29 pases hasta completar 271 yardas, y completó tres touchdowns por aire y uno de carrera.

Lo que a la postre sería una paliza significó además la cuarta victoria consecutiva de los Bengals, que son algo más que candidatos a ganar la AFC si mantienen este nivel durante toda la temporada. Mientras tanto el nivel de espectacularidad aumentó con respecto al año pasado, no solo por lo que ha significado el partido con un equipo al alza que puede optar a sorprender en playoffs, sino porque han aparecido estrellas con partidazos como el de Joe Burrow, Chase o el propio Bijan Robinson.

El receptor de los Falcons cayó en el verde pero dejó una actuación excelente con 100 yardas terrestres en 19 acarreos, además de seis recepciones que sumaron mucho para los Falcons. Y no pudieron hacer más por la presión que los Bengals le impusieron a Michael Penix Jr.

El sabor español en la NFL

El propio Burrow confesó que le encantó la atmósfera del estadio, y también de toda la afición que lo rodeó durante al el partido. Y sobre el touchdown tras el pase de 47 yardas, confesó que es algo que se diseñó para funcionar tal y como salió. Los 10 años que Burrow y Chase suman juntos en Cincinnati hacen que la pizarra sea aún más fácil cuando los safeties juegan tan cerrados, y dejó la imagen del partido.