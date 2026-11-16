De la celebración a lo Bellingham a la lesión más ridícula en la historia reciente de la NFL

El músculo de los Detroit Lions sale a relucir en el último de los partidos europeos de la NFL en esta temporada con una victoria aplastante ante los New England Patriots. En la retransmisión vivida en Mediaset la reflexión fue muy sencilla, si uno de los mejores ataques de la competición mantiene este nivel durante todo la competición, puede ser uno de los rivales más duros para cualquier candidato a la Super Bowl.

La sobrecarga de imágenes virales en la paliza de los Lions a los Patriots da para revisitar una y otra vez no solo los touchdowns, sino las consecuencias de todos ellos. El 35-10 es una demostración de fuerza y a la vez de relevancia ofensiva, y no solo por todo lo que aporta Jahmyr Gibbs, sino por el estandarte que supone Jared Goff al frente de un equipo que cada vez parece más preparado para buscar el anillo a pesar de no haber estado nunca en una Super Bowl desde que esta existe.

Por eso es aún más relevante entender la locura que se desata tanto en la grada como en la propia cabeza de Jahmyr Gibbs cuando celebra uno de sus touchdowns ante el público de Alemania en Múnich. Con más de 153 yardas en carrera, dos touchdowns, siete recepciones y 99 yardas de recepción, su partido está para colocarlo en el olimpo de esta 26/27.

Y tras ello, la respuesta del wide receiver era sumarse a la grada del Allianz Arena para abrazar al mundo en una celebración que se asemeja mucho a la que ha popularizado Jude Bellingham en las últimas temporadas. Y la realidad es que él es el centro de todo en un equipo que lo toma como referencia, porque sin duda está en todas las quinielas como gran favorito a jugador ofensivo del año.

La lesión de Hutchinson, una historia dramática

El placaje de Aidan Hutchinson a Drake Maye en los primeros minutos del partido genera uno de los mayores dramas de la jornada por lo extraño de la situación, y por las lesiones. El defensive end le hace un sack al quarterback de los Patroits hasta el punto de lesionarlo como mínimo para el resto del encuentro, pero su celebración posterior es mucho más dramática.

En un salto icónico digno de un buen touchdown en una Super Bowl, Hutchinson se levanta para celebrar ante el cielo de Múnich su victoria particular, algo típico de estas jugadas. El problema es que su rodilla derecha cede al caer al suelo hasta romper por completo al jugador, que con un festo de dolor deja una de las imágenes de la jornada.

En temporadas anteriores, Hutchinson ya se ha perdido dos temporadas por sendas lesiones en la pierna derecha, y todo apunta a que esta puede ser similar. Un drama repleto de ironía que sobrecoge no solo a la afición de los Lions, sino que sostiene con alfileres la tensión de una temporada en la que están entre los candidatos a llegar a la Super Bowl.

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