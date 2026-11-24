La segunda titularidad de Fernando Mendoza en la NFL plantea un futuro prometedor para los aficionados de Las Vegas Raiders por todo lo demostrado ante Denver Broncos a pesar de la derrota. El quarterback recién elegido como el primer pick del último draft tuvo un partido complicado y a pesar de ello demostró en la retransmisión de Mediaset que tiene la mentalidad y la calidad para hacer jugadas maestras, aportar mucho y ser la brújula de un equipo durante muchos años.

La Raider Nation cree tener en sus manos en Fernando Mendoza a un quarterback para la próxima década, y eso que solo ha tenido dos partidos para demostrar sus capacidades. El jugador de tan solo 23 años ha recibido de mano de la franquicia toda la responsabilidad a mitad de temporada tras la salida de Kirk Cousins a los Vikings, y en solo dos enfrentamientos ha demostrado de lo que es capaz.

Las 267 yardas de pase y los tres touchdowns que entregó en el choque contra los Broncos definen lo que puede llegar a ser, y eso que se cebaron sobre él con una presión exagerada. La mejor manera de entender esa brillantez está en el touchdown que empató el partido a mitad del tercer cuarto, una maniobra perfecta que define personalidad y astucia con una elegancia perfecta para terminar en anotación.

El fake handoff es un movimiento con el que el quarterback intenta engañar al equipo rival para hacer ver que suelta el balón a su corredor para así atraer a la defensa. Es muy común, sobre todo cuando se quiere apostar por un play-action, pero en esta ocasión a Mendoza le sale a la perfección porque atrae a toda la defensa rival para luego asestar el golpe definitivo.