Náyades y Javi, uno de los solteros, desvelan el vínculo que les une: "Es súper leal y sincero"

En el nuevo capítulo de su Vlog 'Sin frenos', Náyades nos ha mostrado la relación que tienen con uno de los solteros de 'La isla de las tentaciones 11', Javi. Ella nos cuenta que tienen "una relación maravillosa", nos desvelan que al principio discutían constantemente pero luego forjaron un vínculo que ha ido más allá del programa.

"Nosotros empezamos nuestro vínculo en la isla porque, aunque no se haya visto, nosotros al principio estábamos todo el rato discutiendo", recordaba Náyades y él calificaba ese momento como "muy heavy".

Desde la primera noche se lanzaban pullitas y "de tanto darnos caña", se acercaron: "Nos hicimos amigos por la sinceridad que tenemos el uno con el otro", nos contaba Javi. Ella destacaba que Javi es "súper leal y sincero", le gusta que le diga "todo a la cara" y aunque chocan por su sinceridad, también es el motivo de su gran vínculo.

"Cuando había cosas de ella que no me gustaban, lo decía, pero eso es lo bueno y lo bonito, nos decimos las cosas y aún así nos queremos", le daba la razón él.

Además, nos contaban que a lo largo de estas semanas de emisión, han hecho un montón de planes juntos, se videollaman constantemente e incluso ella ha ido a Málaga.

En su visita a Madrid, Náyades y Javi nos han colado en su sesión de entrenamiento conjunta. Se reían porque él dejaba caer que no son "de sudar mucho" en el gimnasio, nos contaba que en el pasado jugó al balonmano pero que lo dejó por las lesiones y se proponían el reto de saltar en paracaídas.