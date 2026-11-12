Víctor de Aldama responde a Leire Díez: "Ya no hay quien la crea. Fui yo el que la denuncie"

Víctor de Aldama se ha sentado en el plató de 'El Programa de Ana Rosa' para hablar, entre otras cosas, de la decisión de Delcy Rodríguez de denunciarle por injurias o de las acusaciones de Leire Díez.

Víctor de Aldama ha respondido en plató a las acusaciones que Leire Díez vierte contra él, negando cualquier responsabilidad en la grabación que investiga la Audiencia Nacional y cuestionando las motivaciones de Díez para publicar la obra en plena campaña electoral. El empresario ha sido contundente: "Ya no hay nadie que la crea".

Según ha explicado uno de los colaboradores del programa, Leire Díez se afirma textualmente que "la grabación recortada llegó a través de Choclán , del abogado de Aldama", y que la operación de grabar aquella reunión en un despacho de abogados —donde Díez pronunció la frase "hay que ir a por balas"— "fue idea de Víctor de Aldama y de su abogado en cooperación con ese empresario que actuaba supuestamente como cebo".

El colaborador ha recordado que, antes de que esa grabación fuera publicada, Aldama ya había avisado en el mismo plató de la existencia de esa supuesta cloaca, y ha hecho referencia a la conocida rueda de prensa de Leire Díez, calificada como un "monólogo" en el que ella pronunció la frase "ni fontanera ni cobarde". "Es decir, que Aldama lo preparó supuestamente todo para hundir a la propia Leire Díez, según su libro", ha resumido.

Preguntado directamente por Ana Rosa Quintana, Aldama ha respondido con ironía: "Yo es que creo que ahora la muerte de Manolete y la culpa de que la ambulancia no llegara al hospital en Córdoba, de la muerte de Paquirri, es mía porque se quedó la ambulancia sin gasolina. Entonces todo va a ser culpa mía".

El empresario ha insistido en que fue él quien destapó la trama: "Quien denuncia a esta señora, a Dolcet y a Tiro soy yo en este programa. La primera denuncia hacia las cloacas soy yo en este programa, que nadie les conocía. Nadie sabía de su existencia. Nadie sabía nada".

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