Ana Rosa: "Si se demuestra que Yolanda Díaz es la mano que mece la huelga, se han creado las huelgas por encargo"

Este 11 de noviembre, día de la huelga general en España, 'la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa ' ha criticado el momento en el que se ha realizado, a solo dos semanas de las elecciones, y del papel que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido.

"Comienza la campaña electoral. El Gobierno se ha declarado en huelga y hoy Feijóo ejerce como presidente en funciones. Es algo insólito que desde el Consejo de Ministros llamen a los ciudadanos a las barricadas. Como si todos estos años el Gobierno hubiera sido ajeno a su propia gestión.Después de ocho años sin decir ni mu, pero recibiendo más de un 200% más de subvenciones, los sindicatos le hacen la campaña al PSOE. Hoy este Gobierno de los servicios mínimos, secunda la huelga vaciando su agenda, algo a lo que estamos acostumbrados. El presidente vació su agenda al salir corriendo en Paiporta tras la dana. También vació su agenda tras la invasión de Ceuta, y se fue vacaciones. También ha vaciado su agenda moral a la hora de acompañar a las víctimas del accidente de Urda. El presidente asegura que él nunca acude a oficios religiosos, Miente", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa: "El Gobierno se ha declarado en huelga y hoy Feijóo ejerce como presidente en funciones"

La presentadora ha continuado: "Estuvo en una misa con el mismísimo Papa de Roma en junio. Fue a una misa por Montserrat Caballé en 2018, fue a otra misa en 2022 por el expresidente del Parlamento Europeo, y fue a otra misa en 2025 por Fernández Vara. Su obligación era estar con las víctimas, con los compatriotas de un país en el que gobierna. Si le abuchean, va en el sueldo. Hay muchos motivos para hacer huelga, pero esta huelga no es por ninguno de esos motivos. Una huelga por la vivienda apoyada por un Gobierno en cuyo mandato se ha desahuciado a 270.000 familias de sus casas. Una huelga contra los problemas de España, como si en España no mandases tú".

"Una huelga que, según El Confidencial, el Gobierno le ha pedido a los sindicatos tras una llamada de la ministra de Trabajo. Y eso tiene un nombre: Sindicatos verticales. Si se demuestra que Yolanda Díaz es la mano que mece la huelga, estamos ante un nuevo concepto. Existían las huelgas generales, las huelgas parciales, las huelgas a la japonesa, las huelgas de celo, y ahora, han creado las huelgas por encargo", ha sentenciado en directo.

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