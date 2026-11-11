En boca de todos 11 noviembre 2026

La reportera de ‘En boca de todos’ vive en directo la carga policial y la detención de al menos un manifestante

Tras una jornada de huelga general pacífica y sin incidentes reseñables, la Policía nacional ha comenzado a cargar contra los manifestantes que tenían cortada la circulación al tráfico en la calle Gran Vía. La tensión se ha apoderado de la situación y los medios de comunicación se han visto también afectado según ha retransmitido en directo Tatiana Márquez para ‘En boca de todos’. Según ha narrado Tatiana Márquez, reportera de ‘En boca de todos’, la policía ha solicitado a los manifestantes que se marcharan de Gran Vía, de una zona de la manifestación en la que se estaban manifestando pacíficamente con canciones, pero al ver que los manifestantes no se mostraban colaborativos, la tensión ha ido en aumento y han comenzado los empujones.

No parecía tener sentido que, tras permitir la concentración en una de las principales arterias de la ciudad, de repente se les pidiera que desalojaran la calle y que acabaran con su reivindicación. Al grito de: “Hay muchísimos empujones, nos están empujando a nosotros también y están sacando las porras”, la reportera ha alertado de que la situación se estaba escapando de los límites y efectivamente, a los pocos segundos ha comenzado la carga policial contra los trabajadores que habían salido a la calle en lucha por la vivienda y unos salarios dignos.

Han comenzado las cargas policías, los empujones e intentado no caerse al suelo, la reportera se ha disculpado por no poder seguir informando: “Tenemos los escudos encima, no puedo acercarme más, lo siento, Nacho”. Hasta dónde hemos podido conocer, los agentes tenían a un manifestante en el suelo y parecía que iban a proceder a su detención. Manifestantes denuncian el uso de gas pimienta por parte de la policía a los piquetes informativos