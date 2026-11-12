El Chiringuito vuelve a jugar con su memoria con uno de los momentos más icónicos en su primera temporada en Mediaset con el regreso de Frédéric Hermel . El periodista francés vuelve a casa después de ocho años ausente con una historia que envuelve lo emocional y lo personal, que gracias a las casualidades de la vida lo ha colocado de nuevo junto a Josep Pedrerol frente a las cámaras.

El abrazo inicial entre Hermel y Pedrerol simboliza algo más que un reencuentro, es la definición de una historia que se ha vivido fuera de cámaras hasta llegar ahora al público de una manera natural. Y coge forma porque ni el presentador ni el tertuliano han dudado en entrar en los detalles en el primer minuto del programa al anunciar su regreso a lo grande.

Josep Pedrerol no duda en repetir una y otra vez que es "el regreso más esperado, alguien a quien queremos mucho, es parte de la historia del programa", una bienvenida sintomática para abrirle las puertas de su casa a Frédéric Hermel. Y lo hace entre aplausos, fanfarria y el estilo habitual donde todas las caras conocidas se reencuentran entre las bromas habituales tal y como explica el galo: "Hay caras conocidas. Los jóvenes del Chiringuito siguen siendo jóvenes", arranca.

Pero la historia de Hermel es mucho más profunda, habla del pasado, de los errores y de las lágrimas por volver: "qué emoción, no quiero llorar ahora. Aterricé en Barajas a las 3 y empecé a llorar de la emoción que significa volver a España. Llevo cinco años viviendo en París, he venido muy poco, necesitaba hacer el duelo de mi vida de aquí. Y ahora estoy en paz con España, con Madrid, con mi vida. Y dije, joper, vuelvo al Chiringuito. Han sido 10 años desde los tiempos de Punto Pelota, La Castellana, y luego me fui hace 8 años y he vuelto", entona.

La coincidencia de Hermel y Pedrerol en un restaurante

A poco que arranca a hablar, Hermel tantea a Pedrerol para saber si pueden contar la historia, la parte bonita al menos, y se arranca a desvelar cómo fue su fichaje. "Estuve en abril unos días en Madrid con mi gran amiga Paloma en un restaurante cubano que acaba de cerrar...y te veo aparecer (dice mientras señala a Pedrerol). Llevábamos ocho años sin vernos, nos dimos un abrazo natural fantástico, y luego me senté en la mesa con mi amiga, y le dije que la historia con Josep no había acabado. sabía que algo iba a pasar, y cuando hace unas semanas me mandaste un mensaje para volver, dije que sí, porque quería volver", explica con clara emotividad.