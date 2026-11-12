Josep Pedrerol sobre la disputa entre Mbappé y Zidane: "Es al revés que con Lamine Yamal, una pelea de gallos"

El dilema en Francia que repercute directamente en el Real Madrid pasa por la disputa entre Kylian Mbappé y Zinedine Zidane en la selección francesa , un tema a debate en El Chiringuito . El estado del delantero ante la posibilidad de dejar la convocatoria planea sobre un grupo que recién acaba de encontrar a un nuevo seleccionador ante los ojos de medio mundo, y la relación con su capitán y estrella no parece ser la mejor.

En esa vorágine de información, desde el programa insisten en que Mbappé tenía preparado un avión privado en Francia para volver a Madrid . Esa molestia en el bíceps femoral tenía cierto análisis ligado al Real Madrid, ya que el jugador había pactado con los servicios médicos del club blanco la posibilidad de volver ante cualquier dilema, pero Zidane ha dicho que Kylian se tiene que quedar.

La publicación de L'equipe de que la confianza entre Zidane y Mbappé no es la mejor estalla en El Chiringuito tal y como cuenta Josep Pedrerol: "En Francia se ha publicado que hay un desencuentro y no ha entrenado. Es al revés que Lamine Yamal ", haciendo gala de que el español se queda descansando mientras que el francés no puede dejar la convocatoria por si puede ser de la partida el domingo ante Turquía.

A la espera de si Mbappé ve el partido desde la grada o acompañando a sus compañeros desde los vestuarios, lo que está claro desde El Chiringuito es que no va a arriesgar en lo más mínimo, y eso está generando asperezas. Pedrerol levanta la voz para recordar que ya "el último partido no jugó. Si se quiere ir Mbappé y Zidane dice que no, hay una pelea de gallos. El tema es si hay que fiarse de lo que dice Mbappé. ¿No crees que Zidane le dio a Mbappé al liberarle en la semana de la moda de París?", suelta en el aire. Y con ello un debate aún mayor.

La decisión de Zidane respaldada por Roncero

Tomás Roncero cree que la presencia de Mbappé en Francia es lo más lógico para todas las partes, sobre todo para afianzar a Zidane: "A mí me parece bien. Si el seleccionador tiene a su estrella, que tiene que dar ejemplo...si hay una mínima posibilidad se tiene que quedar. No puede ser que a la mínima se vaya. Otra cosa es que fuera una lesión de diez días, si yo soy Zidane, se tiene que quedar hasta el domingo para jugar con Turquía. Yo creo que Mbappé la otra vez se pudo ir, y dio la sensación que manda tanto en Francia que se va. Y Zidane quiere demostrar que antes se podía ir", afirma.

En un cruce de declaraciones donde la mayoría piensa que Mbappé tiene que dar ejemplo al ser el capitán, el segundo a bordo en El Chiringuito en ese barco es Frédéric Hermel con una opinión diferencial. El galo afirma que "el susto de la rodilla fue grande. Yo vi el partido en directo, pero luego no fue nada. Y no estamos hablando de la final de un Mundial, es un partido de la Liga de Naciones que no vale para nada y Francia está clasificada. Con lo que le espera en el Real Madrid, hay que escuchar a un gran profesional como Mbappé que si nota que hay un riesgo de lesión, no debe forzar". Un dilema que no ayuda a acompañar la relación entre la estrella y Zinedine Zidane

MÁS NOTICIAS