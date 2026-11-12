Pablo García se emociona con los mensajes de sus padres y sus abuelas: "Lo más importante"

Pablo García está viviendo una nueva etapa lejos de casa, pero en Santander ha encontrado motivos para sentirse arropado . El extremo sevillano, que dejó el Betis en el último mercado de verano para incorporarse al Racing, ha repasado sus primeros meses en Cantabria en una entrevista de El Chiringuito durante la concentración de la Selección Española sub-21. Y lo ha hecho con una sorpresa muy especial: los mensajes de sus padres y sus abuelas , que terminaron emocionándole.

Su salida de Heliópolis no fue una despedida cualquiera. Pablo había crecido en la cantera verdiblanca desde prebenjamines y había conseguido dar el salto al primer equipo, con el que disputó 33 partidos oficiales. "Es el club de mi vida y siempre está presente", llega a confesar. Sin embargo, el último día del mercado puso fin a una historia de muchos años para comenzar otra en Santander. El Racing cerró su incorporación mediante un traspaso y el atacante firmó hasta 2030. El joven afronta ahora el reto de hacerse un sitio en un equipo que apostó fuerte por su talento y proyección.

Pablo García y el cariño de su familia

El aterrizaje en Cantabria está siendo más sencillo de lo que podía imaginar. "Bien, bien, muy bien. De momento adaptándome a todo, al clima también", explicó antes de bromear: "Viene la lluvia, vienen los rayos". "La verdad, muy, muy contento y muy agradecido porque la gente me ha acoplado muy bien. Me ha puesto las mejores facilidades desde el día uno en el que llegué. Ya no solo los compañeros ni el cuerpo técnico, también el personal del restaurante, la propia gente que va por la calle te trata con mucho respeto y con unos valores muy, muy bonitos. Simplemente, darle las gracias a ellos", resumía.

Pero el momento más especial llegó cuando El Chiringuito le puso los mensajes de su familia. Primero apareció su padre, que le trasladó el orgullo que siente por su trayectoria y por el cariño que despierta en Santander: "¿Qué pasa, mi hermano? Que te queremos mucho, mucho, mucho. Para mí, el orgullo más grande es que antes todo el mundo me conocía por Ramón, pero ahora la gente me dice cuando voy por la calle: mira, ese es el padre de Pablo García".

Después llegaron las palabras de sus abuelas y de su madre. "Hola, Pablo, tu tata te desea todo lo mejor del mundo. No cambies nunca. Te quiero y te amo con toda mi fuerza", le dedicó una de ellas. "Mami te quiere mucho, muchos besitos y loca por cogerte y darte un millón de besos. Un besito muy grande, mi amor, te quiero", fue otro de los mensajes. La última voz familiar, de otra de las abuelas, le recordó: "Para mí eres el mejor. No cambies nunca porque vas a conseguir tu ilusión, tu deseo, ser un gran futbolista. Eres un cariñoso y el mejor del mundo, por lo menos para mí".