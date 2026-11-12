El motivo real por el que no entrenó el Barcelona el día de la Huelga General tras el mensaje de UGT

La ausencia de entrenamiento del FC Barcelona durante la jornada de la Huelga General ha terminado provocando un pequeño terremoto fuera de los terrenos de juego. Todo comenzó con un mensaje de Pepe Álvarez, secretario general de UGT , en el que vinculaba directamente la decisión del conjunto azulgrana con el seguimiento del paro. Una interpretación que no tardó en generar comentarios y que Josep Pedrerol quiso aclarar en el último programa de El Chiringuito , preguntando directamente a José Álvarez, periodista que sigue la actualidad del club.

El origen de la polémica estaba en una publicación de Pepe Álvarez en 'X'. El secretario general de UGT explicaba que había coincidido con varios futbolistas del Barcelona durante el aniversario del Nacional Bunkat y que les había preguntado si iban a hacer huelga. Según su relato, los jugadores respondieron entre risas: "Es verdad, por eso no entrenamos el miércoles". Posteriormente, aseguraba que había hablado con Joan Laporta y que el presidente le había confirmado que tampoco habría entrenamiento. Una conversación que Álvarez interpretó como un gesto de apoyo a la movilización. "Qué alegría ver que esta generación de jugadores de fútbol no olvida a sus orígenes", concluía. Sin embargo, la explicación que llegó después desde el entorno azulgrana fue bastante diferente.

La realidad del FC Barcelona este miércoles

José Álvarez fue tajante: el Barcelona no había cambiado su rutina por la huelga. "La planificación del FC Barcelona esta semana es calcada a la de todos los parones: entrenar dos días y dar cuatro días de vacaciones", explicó. El miércoles, jueves, viernes y sábado ya estaban previstos como días libres para los futbolistas que no están concentrados con sus selecciones. No era, por tanto, una decisión extraordinaria para secundar la convocatoria sindical, sino un calendario establecido con anterioridad.

El periodista aportó más detalles para explicar que el club había funcionado con normalidad. "Se han abierto las tiendas, han funcionado todos los servicios, está abierta la tienda, la oficina de atención al socio y ha entrenado el equipo femenino", enumeró. Una actividad que, a su juicio, demostraba que el Barcelona como institución no había secundado el paro.

Pedrerol también añadió que cualquier trabajador habría podido ejercer libremente su derecho a la huelga. "Si el equipo hubiera planificado entrenamiento para hoy miércoles y alguien no hubiera querido venir por la huelga, no habría pasado absolutamente nada, porque está en su derecho", explicó. Además, Álvarez señaló que durante la mañana estaba cortada la entrada a Sant Joan Despí, en la ronda de acceso a la ciudad deportiva, por lo que se recomendaba evitar desplazamientos. Pedrerol le pidió aclararlo: "Explícanos tú si efectivamente se junta la huelga del Barça", una pregunta que abrió el debate en plató durante el programa televisivo.