El lío con la convocatoria de la Selección Española está servida el lunes por la mañana santo. La noticia de que Lamine Yamal no iba a poder jugar el partido de este jueves por la noche contra la República Checa. Unas molestias físicas hacían que el jugador del Fútbol Club Barcelona se quedara en su ciudad tratándose y se incorporara más tarde con España, ya pensando en el duelo del domingo en el Metropolitano. Todo esto propició un gran debate en el último programa de El Chiringuito. Los diferentes contertulios así como Josep Pedrerol fueron dando su opinión sobre el tema. Aunque la que persona que más estalló contra Luis de la Fuente y la gestión de este caso fue María Trisac.

¿Qué ha dicho María Trisac?

"El problema es que él vive dolido, con la necesidad de reivindicarse constantemente. A nivel deportivo este hombre es impecable, no se le puede poner una pega, da gusto ver jugar a la Selección, pero a nivel comunicativo ha demostrado una vez más que es nefasto porque cuando él dice no es que los médicos nos llevan muy bien, te llevan muy bien ahora, porque tú Luis de la Fuente fuiste el que dijiste un día, a mí ni me interesa lo que diga Hansi Flick, ni lo sé, ni me interesa, yo me estuve viendo un vino estupendo, a mí me da igual lo que diga Hansi Flick. Fuiste tú Luis, no se dijo aquí, ni lo dijo ningún compañero. Lo que más te duele a ti es la mentira y a mí también. A mí me dolió mucho cuando dijiste que no llamaste a Brahim porque no llamabas a nadie y luego parecías de Telefónica y que habías hablado con todo el mundo. La mentira nos duele a todos y el tono es muy desafortunado y hace unas acusaciones que yo alucino. Me da la impresión de que está dolido porque en el fondo dice me han pillado", empezó diciendo la periodista antes de seguir hablanndo del tema.

"Es un tema de sentido común. Si tanto nos preocupa la salud de los jugadores y a Lamine Yamal se le puede ahorrar un viaje, el sentido común te dice que se lo ahorra y el lunes tranquilamente lo ven los médicos de la Selección, que son igual de válidos que los del FC Barcelona. Entonces yo creo que aquí el problema es el que todos vemos y es evidente que se da una circunstancia idónea para ahorrarle un viaje a Lamine, que lo podían ver unos médicos que estaban perfectamente capacitados, que son los de la Selección Española y luego se toma la decisión que sea oportuna y no se quiso hacer porque Lamine prefería irse a Barcelona y aquí se contó que es que lo mismo llegaba para jugar a Inglaterra, pues el sentido común te dicta que lo mismo el futbolista se está borrando de un partido".