Leila, Yuli, Bayan y Alba ponen adjetivos a sus compañeras de 'LIDLT 10' y desvelan por qué no habrá quedada conjunta

Aunque ' La isla de las tentaciones ' terminó hace semanas, los vínculos, y también las diferencias, entre sus protagonistas siguen dando de qué hablar. En una conversación entre Bayan, Leila, Alba y Yuli para el canal de mtmad ' Muy yo by Leila ', las cuatro han desvelado cómo es actualmente su relación y han reconocido, entre bromas y confesiones, que una reunión con todas las concursantes es prácticamente imposible debido a los desencuentros que siguen existiendo entre algunas de ellas.

Yuli desvela por qué no habrá una quedada conjunta

La conversación comenzó con una pregunta de Bayan, muy consciente de que podría generar polémica. "Voy a hacer una pregunta para que me digan: 'Víbora, víbora, mala, mala', pero bueno, yo ya me lo tomo a risa", bromeaba antes de preguntar a sus compañeras si la noche anterior se lo habían pasado mejor que durante muchos de los días que compartieron en Villa Deseo.

La respuesta de Leila, Alba y Yuli fue unánime: "¡Mucho mejor!". A partir de ahí, Bayan comenzó a plantear si una reunión con todas las participantes sería igual de divertida y, aunque en un primer momento Leila recordó que ya coincidieron con algunas de ellas durante una salida en Marbella, pronto quedó claro que reunir al grupo completo no entraba en sus planes.

Fue entonces Yuli quien puso sobre la mesa la realidad de las relaciones entre las concursantes. "¿Cómo vamos a salir todas? Si Bayan no se lleva con Mar y yo no me llevo con Ainhoa, no podemos salir todas", afirmaba con total naturalidad. Una sinceridad que Leila respaldó inmediatamente: "Eso es verdad, hay que decirlo. No vamos a poder congeniar todas en una fiesta".

La propia Bayan, sin poder ocultar la risa, alabó la sinceridad de la argentina: "Yo tengo una boca..., pero es que Yuli es la sinceridad del grupo", comentó entre risas y evidenciando estar de acuerdo en que no todas las amistades surgidas en el reality han sobrevivido fuera de las cámaras.