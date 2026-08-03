Leila, Yuli, Bayan y Alba ponen adjetivos a sus compañeras de 'LIDLT 10' y desvelan por qué no habrá quedada conjunta

Aunque 'La isla de las tentaciones' terminó hace semanas, los vínculos, y también las diferencias, entre sus protagonistas siguen dando de qué hablar. En una conversación entre Bayan, Leila, Alba y Yuli para el canal de mtmad 'Muy yo by Leila', las cuatro han desvelado cómo es actualmente su relación y han reconocido, entre bromas y confesiones, que una reunión con todas las concursantes es prácticamente imposible debido a los desencuentros que siguen existiendo entre algunas de ellas.
La conversación comenzó con una pregunta de Bayan, muy consciente de que podría generar polémica. "Voy a hacer una pregunta para que me digan: 'Víbora, víbora, mala, mala', pero bueno, yo ya me lo tomo a risa", bromeaba antes de preguntar a sus compañeras si la noche anterior se lo habían pasado mejor que durante muchos de los días que compartieron en Villa Deseo.
La respuesta de Leila, Alba y Yuli fue unánime: "¡Mucho mejor!". A partir de ahí, Bayan comenzó a plantear si una reunión con todas las participantes sería igual de divertida y, aunque en un primer momento Leila recordó que ya coincidieron con algunas de ellas durante una salida en Marbella, pronto quedó claro que reunir al grupo completo no entraba en sus planes.
Fue entonces Yuli quien puso sobre la mesa la realidad de las relaciones entre las concursantes. "¿Cómo vamos a salir todas? Si Bayan no se lleva con Mar y yo no me llevo con Ainhoa, no podemos salir todas", afirmaba con total naturalidad. Una sinceridad que Leila respaldó inmediatamente: "Eso es verdad, hay que decirlo. No vamos a poder congeniar todas en una fiesta".
La propia Bayan, sin poder ocultar la risa, alabó la sinceridad de la argentina: "Yo tengo una boca..., pero es que Yuli es la sinceridad del grupo", comentó entre risas y evidenciando estar de acuerdo en que no todas las amistades surgidas en el reality han sobrevivido fuera de las cámaras.
Tras dejar claras las diferencias con otras de las participantes de 'La isla de las tentaciones 10', la conversación cambió completamente de tono. Leila, Bayan, Alba y Yuli comenzaron entonces a definirse mutuamente con un solo adjetivo, dejando ver la imagen que tienen unas de otras tras la convivencia.
Bayan aceptó sin problemas que la describan como una "bocazas", además de impulsiva y con mucho temperamento. Sobre Alba apuntaron que es una persona muy leal, sensible y tierna "como un osito de peluche". Sobre Yuli, el consenso también fue claro: es la más sincera del grupo y nunca se guarda lo que piensa. "No se corta, te lo avisa", resumía Leila, mientras Bayan añadió entre risas que también está "loca, pero en plan bien".
Cuando llegó el turno de Leila, sus compañeras coincidieron en señalar que transmite felicidad constantemente. "Tú eres la más feliz que he visto en mi vida", afirmaba Yuli, mientras Bayan aseguró que debería enseñarles "a ser siempre felices".
La conversación terminó con un repaso al resto de compañeras que no estaban presentes. Alba definió a Mar como una persona "dulce", mientras que Yuli destacó su templanza. De Julia comentaron que ejerce muchas veces de "psicóloga" ayudando al resto a mantener los pies en la tierra; sobre Ainhoa, Leila explicó que la ve "muy niña", mientras que de Nerea aseguraron que es "un terremoto" y lamentaron no haber podido compartir más tiempo con ella durante la experiencia en República Dominicana.