Muy yo by Leila 11 septiembre 2026

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones 10’ habla de su futuro laboral y confiesa el proyecto que tiene en mente

Leila León, participante de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha respondido en su canal de mtmad 'Muy yo' a algunas de las preguntas que más le hacen sus seguidores y, entre ellas, a una que tiene especialmente presente: ¿qué hará cuando termine su excedencia? La influencer tiene claro que todavía le queda tiempo para decidir, pero ya sabe cuál es su primera opción y, además, ha desvelado que tiene un proyecto profesional en mente que le hace especial ilusión.

Leila no descarta volver a su antiguo trabajo Aunque su vida ha cambiado mucho desde su paso por el reality, Leila guarda un recuerdo muy especial de su anterior trabajo. La canaria ha reconocido que hay momentos en los que echa de menos la tienda en la que trabajaba antes de dar el salto a la televisión y las redes sociales. “Al final yo me lo pasaba muy bien”, ha explicado, recordando sus tareas y la relación que tenía con sus compañeras. Incluso ha contado entre risas que, cuando entra en una tienda, todavía se le activa el chip profesional y se pone a pensar en cómo organizaría el espacio. Y, aunque ahora está disfrutando de una etapa completamente diferente, no tiene ningún problema en imaginarse de nuevo allí: “Si tuviera que volver a mi tienda, volvería encantada”. Una posibilidad que, lejos de preocuparle, afrontaría con tranquilidad. “Me fui y me dio mucha pena, se lo prometo”, ha confesado sobre el momento en el que decidió dejar su puesto para participar en el reality.

¿Qué pasará cuando termine su excedencia? La gran pregunta de sus seguidores parece que tiene fecha. Leila ha explicado que se pidió una excedencia de un año, que termina el próximo mes de marzo, coincidiendo además con su cumpleaños. Pero, por el momento, parece que la vuelta tendrá que esperar. Su intención es ampliar la excedencia y continuar explorando esta nueva etapa profesional: “Por ahora mi pensamiento es ampliarla”. Eso sí, Leila tiene algo muy claro: si finalmente tiene que regresar a su antiguo puesto, no lo vivirá como un fracaso ni como un paso atrás. “Si tuviera que volver, vuelvo súper tranquila”, ha asegurado. La influencer ha recordado que tiene su casa en Gran Canaria y su trabajo, por lo que siente que no tiene nada que perder tome la decisión que tome.