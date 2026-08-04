MUY YO BY LEILA 04 agosto 2026

La canaria ha explicado en qué punto está con Atamán, su expareja, con quien compartió once años de relación, mientras vive una nueva etapa junto a David Vaquero

Leila León ha vuelto a hablar de uno de los capítulos más importantes de su vida personal: su relación con Atamán. Después de sincerarse recientemente sobre sus planes de futuro junto a David Vaquero en su canal de mtmad ‘Muy yo by Leila’, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha querido aclarar cómo es el trato que mantiene ahora con quien fuera su pareja durante más de una década. La influencer ha aprovechado un encuentro con sus excompañeras de edición, Yuli Cagna y Alba Sánchez, para actualizar el estado de su relación con el canario tras los altibajos que ambos han vivido desde su paso por República Dominicana y las diferencias que, en ocasiones, también han mostrado en redes sociales.

Leila aclara qué relación tiene con Atamán en la actualidad La conversación surgía cuando Leila preguntaba a sus compañeras si mantenían contacto con Atamán. Tanto Yuli como Alba asentían y reconocían el gran cariño que siguen sintiendo por canario, asegurando, además, que ahora, fuera del programa, la relación entre todos es muy diferente. "Me cae muy bien. Estamos acá compartiendo en el festival y es lo máximo", aseguraba Yuli sobre el ex de Leila. Alba, por su parte, quiso dejar claro que, para ellas, lo ocurrido en el programa se queda en el programa y que, ahora, con el paso de los meses todo ha cambiado: "Lo que pasa ahí dentro, los que lo vivimos lo sabemos, y cuando lo ves desde fuera es diferente. Lo que pasó ahí se queda ahí", explicaba.

"Una relación cordial, súper buena" Fue entonces cuando Alba desveló cómo es actualmente la relación entre Leila y Atamán, unas palabras que la propia influencer confirmó. "Ellos dos están teniendo una relación cordial, súper buena, de expareja", contó la andaluza, a lo que Yuli añadió que la relación es "como amigos". Alba recordó que ambos compartieron once años de relación, un vínculo tan fuerte que hace que ahora sigan manteniendo una buena sintonía. "Son personas que han estado once años juntas. Entonces, como familia y súper guay", señaló.