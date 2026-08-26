Bárbara Rey ha sido 'pillada' en Mazarrón , cuando a estas alturas del verano se solía encontrar en Marbella , lo que ha provocado todo tipo de reacciones en el plató de '¡De lunes a viernes!', hasta que una llamada con Lydia Lozano ha servido para aclarar absolutamente todo sobre dónde se encuentra en estos momentos la vedette, que ha respondido de manera tajante.

"A ver, 'Barbarita', ¿dónde estás?", ha dicho Lydia Lozano, dando el pistoletazo de salida a un intercambio de palabras con la vedette lleno de momentazos. "Yo siempre he sido la misma persona, no he cambiado nada. Estoy en Mazarrón porque es fantástico y me tratan con todo el cariño del mundo", ha indicado la actriz.

Bárbara Rey se encuentra en un estudio "habilitado desde hace muchísimos años" de sus padres: "El año pasado me dio por arreglarlo y cada vez que puedo me escapo para allá. Las playas son estupendas", ha señalado una Bárbara Rey que confiesa que se tira "dos horas nadando".

Por otro lado, ha aclarado que su casa que tiene en Marbella es suya, mientras que "la de Mazarrón la dejaré como herencia o la donaré antes de irme": "Yo no vendo nada. Primero no me hace falta, pero yo no he vivido de alquiler nunca, desde que tenía 21 años".

La vedette ha dicho, además, que no puede evitar ver '¡De lunes a viernes!': "Os veo a todos".

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